Inauguran Academia de Atletismo en Managua para incentivar el ejercicio

Managua ya cuenta con una academia de atletismo ubicada en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes, (IND), y que estará brindando clases a niños y niñas entre las edades de 8 a 12 años y gratuitas a los futuros deportistas.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, invitó a los padres de familia para que lleven a sus hijos a inscribirlos en esta nueva academia que permitirá enseñarles lo necesario a los futuros deportistas del país.

"Me encanta estar celebrando inaugurando esta academia de atletismo, e invitamos a los niños, jóvenes y adolescentes a que vengan a inscribirse a partir de las 3 de la tarde y son completamente gratis, por lo que hemos dispuestos de dos instructores", afirmó la edil de la capital.

"Hemos realizado un convenio con la Alcaldía de Managua (ALMA) y vamos a contar con dos entrenadores con clases de 3 a 6 de la tarde con el fin que los padres de familia manden a sus hijos para que los entrenadores les ayuden a los semilleros que son el futuro del atletismo, que nos podrían representan en el extranjero", manifestó Xiomara Larios, presidenta de la Federación Nicaragüense de Atletismo.

Para practicar cualquier deporte, es importante tomar en cuenta la disciplina, es necesario seguir paso a paso las indicaciones del instructor o maestros de educación física y poner mucho empeño en lo que está haciendo.

Grandes expectativas

"Para mí es algo muy bonito, porque a mí me gusta el atletismo, antes no conocía esto, pero cuando fui por primer vez a las prácticas escolares, ya me fue gustando", afirmó Iris Galagarza Chávez, del colegio público Rigoberto López Pérez.

Este deporte también lo practican personas no videntes, así lo constató TN8 con una de estas atletas. "Esto no es ningún impedimento, siempre y cuando haya algún voluntario para que te ayude a correr, les aconsejo que siempre salgan adelante", explicó Arlen Hidalgo, atleta nicaragüense.

En la apertura de la academia de atletismo, ya se habían inscrito más de 30 niños y niñas para introducirse en este deporte.