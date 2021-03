Vacunada contra el Covid 19 asegura sentirse bien de salud

Gloria Mairena, fue vacunada con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid 19 Foto: TN8

Este pasado martes 2 de marzo Gloria Mairena, fue vacunada con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid 19, hoy a 6 días de haberse vacunado, refiere sentirse segura de haber tomado esa decisión.

Esta capitalina fue vacunada en el hospital de referencia nacional Antonio Lenin Fonseca.

"Tengo 35 años, yo estaba en hemodiálisis y ahí los doctores llegaron y nos dijeron que iban a iniciar a vacunar y nos enseñaron la vacuna y nos dijeron que podíamos ser vacunados, nos dijeron que nos podía dar dolor de cabeza, dolor de hueso, algo de gripe y tos, pero gracias a Dios a mí no me dio nada de eso, para mí es bueno esto y me la puse porque nosotros estamos ahí en el hospital y nos dijeron que era bueno que nos vacunáramos porque nosotros éramos prioridad", dijo Mairena.

"Todo fue voluntario", dijo Mairena, asegurando que luego de ser vacunada ha recibido atención hasta su hogar.

"Yo no me esperaba esta vacuna, pero llegó y gracias a Dios y nuestro presidente que nos dieron esa dicha, yo lo que he sentido es un poquito de dolor en el brazo pero nada más, no he tenido efectos negativos, físicamente me siento bien y emocionalmente alegre porque ahora sé que estoy protegida ante este virus y protegeré a mis 3 hijos y toda mi familia, esto es un gran beneficio y sobretodo gratuito", agregó.

Seguimiento

Este próximo 23 de marzo Gloria Mairena recibirá la segunda dosis de la vacuna rusa que arribó a Nicaragua el pasado 23 de febrero.

Dominga Calero, madre de Gloria, asegura que esta vacuna no le ha provocado efectos secundarios fuertes a su hija, "primeramente le agradezco a Dios y luego a nuestro presidente porque nos protege, hace el esfuerzo porque no solo nosotros sino todos los nicaragüenses estemos bien, mi hija gracias a Dios ha estado bien, todos los días yo le pregunto cómo está y le ha ido bien", dijo.

El Ministerio de Salud realiza seguimiento de cerca a cada uno de los vacunados garantizando así su bienestar y el de sus familias.