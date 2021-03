Managua cuenta con 2do centro de atención a problemas de alcohol y drogas

Foto: Nuevo centro de atención a problemas de alcohol y drogas en Managua / TN8

Managua cuenta con su segundo centro de atención a personas con problemas de alcohol y drogadicción, para atender a las zonas de Occidente de Managua.

Este nuevo centro está ubicado en Bolonia, de Canal 2, 75 varas al oeste, para atender a cada uno de las personas y que ya no sigan metidos en estos malos caminos.

Te interesa: Avanza formación de docentes en uso y dominio de tecnologías educativas

Hace una semana, las autoridades del Ministerio de Salud, abrieron el primer centro que está ubicado frente a donde fue el Antiguo Hospital Militar.

"Para atenderlos acá y brindarles atención con personal altamente capacitado que pueda ayudarles a ese proceso de recuperación e integración y que puedan dejar esa vida que están viviendo con alcoholismo y droga", afirmó Carolina Dávila, asesora del MINSA.

Afirmó que hay un área de capacitación donde el personal adecuado podrá brindar charlas a las personas que están en riesgo de caer en problemas de salud.

"Prevención y promoción para que nuestros jóvenes se puedan integrar a todas estas actividades y tener una calidad de vida, y poder tener la oportunidad de estudiar y poder integrarse a la vida", manifestó la ejecutiva del MINSA.

Atención integral para las personas

Foto: Nuevo centro de atención a problemas de alcohol y drogas en Managua / TN8

De la misma manera hay una área de psicología para atender los problemas que causan las drogas en las personas.

"El problema de andar metidos en drogas: nos pueden matar, andar en marimbas, con las drogas no es cualquiera que se pueda salir, pero gracias a Dios nos hemos librado de todos esos males. Yo medio me había cruzado a ese mal, pero gracias a estos compañeros me he salido y estoy recuperado en la sociedad", afirmó José Hernández, joven habitante del barrio Israel Galeano en el Distrito VII de la capital.

Estos jóvenes manifestaron que ahora les toca a ellos ayudar a más chavalos que andan aún metidos en esos problemas y que son llamados "parásitos de la sociedad".

"Yo vivo en el barrio San Judas en Managua, yo anduve metido en drogas y alcohol, pero gracias a Dios y a unos oficiales de la policía que ya me aparté de esos malos caminos. Ahora estamos trabajando con un grupo de 15 personas para que se salgan de los vicios", señaló Jordán Adrián Obando, quien también dijo que sus familiares se encuentran más contentos por haber tomado esta decisión.