Instituto Hugo Chávez de Managua rinde homenaje al Comandante Eterno

Foto: Homenaje a Hugo Chávez en colegio que lleva su nombre en Managua / TN8

Estudiantes del Instituto Nacional Público Hugo Chávez Frías en Managua, participaron este viernes en un festival artístico conmemorando el octavo aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante venezolano.

Con banderas de Venezuela, música y alegría, docentes y alumnos de este centro recordaron al Comandante Eterno.

"Este acto es muy importante para nosotros ya que conmemoramos un aniversario más del paso a la inmortalidad de nuestro gran Comandante, del cual tenemos un buen recuerdo ya que nos dejó este instituto donde todos estos estudiantes de estas comunidades vienen acá a recibir la enseñanza", aseguró Antonia Avendaño, directora de este centro.

"Tenemos un legado muy bueno que nos ha dejado el Comandante, el cual nos ha enseñado a mantener nuestra libertad, a luchar por ella, también luchar por la justicia social y este pueblo lo aprendió muy bien, porque hemos defendido nuestra soberanía, eso lo podemos ver en los logros que hemos tenido a lo largo de este tiempo", continuó.

La vida del comandante Hugo Chávez marcó un antes y un después en Latinoamérica, caracterizándose por implementar importantes políticas de programas sociales.

"Para mí en lo personal, como fundadora de este centro es muy importante que año con año realicemos estas actividades, porque es así como nuestros alumnos conocen la historia del Comandante Chávez, que es un ícono de la lucha y la resistencia. Desde las aulas de clase nosotros a los alumnos les enseñamos, los educamos sobre la importancia que jugó el papel del Comandante en la historia", refirió la docente Consuelo Ordóñez.

Educación con valores patrióticos

Este centro de estudios ubicado en el Distrito VI de Managua, cuenta con una matrícula de 850 estudiantes. Fue inaugurado en el año 2013, mismo año en que el Comandante Chávez partió de este mundo.

"La vida del Comandante Hugo Chávez, sus luchas fue lo que me inspiró", dijo Jorge Herrera, estudiante y poeta de décimo grado.

"'Oh Hugo Chávez Frías, falleciste de cáncer y no en batalla en las vías', este es mi poema Hugo Chávez, cuando mis profesores me dijeron que debía crear algo para este acto me puse a investigar sobre su vida, y conforme lo iba haciendo me sentí inspirado, siento que pocos saben que él escribía y era muy bueno", dijo Herrera.

Es así como Nicaragua le rinde homenaje al Comandante Eterno, a 8 años de su paso a la inmortalidad.