Atención médica gratuita a familias de barrio Germán Pomares, Managua

A los pacientes que pasaron consulta se les entregó medicamentos completamente gratis. Foto: TN8

Las familias del barrio Germán Pomares en el Distrito Cinco de Managua, recibieron atención médica en una jornada que incluyó medicina general, ultrasonidos, atención en pediatría, realización de papanicolau, odontología, entre otras especialidades.

"También vacuna, ya tenemos vacunas, tenemos rotavirus, pentavalente, tenemos también vacuna para el tétano y ahí esperando en un momento dado cuando ya nos den el visto bueno también vamos a tener ya la vacuna del Covid 19", manifestó Fernando Pérez, médico general quien se encargó de atender estos pobladores.

De esta manera se le ayuda al paciente en recibir su atención en su comunidad y se ahorra el tiempo de ir a un hospital.

La salud en Nicaragua es gratuita desde el 2007

Estos médicos y enfermeras que acudieron a la jornada de salud, brindaron charlas a las personas sobre la prevención de las enfermedades.

"Así es dándole recomendaciones porque muchos pacientes con la enfermedad es posible que no se mejoren o a lo mejor no manejan de la amenaza del Covid, entonces nosotros le damos iniciativas", refirió el galeno Fernando Pérez.

"Yo estaba enferma y me avisaron que en el barrio estarían dando atención de salud entonces vine, ya me dieron los medicamentos y está bien para que nos estén viendo los médicos y nos están dando el medicamento también", expresó la habitante María Elena Lara.

Elda Valle, es otra de las pobladoras que llegó a recibir atención médica.

"Porque así uno se evita la fatiga de ir hasta el centro (de salud), hasta allá abajo y a veces pues por los medicamentos también que hasta que ya no hay, pero aquí hay la oportunidad para que me den el medicamento, ahorita me están dando problema en la piel, y tengo un comezón en el cuerpo pero primeramente Dios yo me cure", expresó esta ama de casa.

Estas jornadas de salud se están realizando en otros sitios del país con el fin de acercar el servicio a la comunidad y que los centros no se congestionen.