Jornada de salud visual en el Centro Nacional de Oftalmología. Foto: TN8

Nicaragüenses fueron atendidos de manera gratuita en una jornada de salud visual que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Oftalmología.

Desde tempranas horas, pacientes de Chinandega, Masaya, Carazo y los otros departamentos del país llegaron al centro para realizarse los estudios.

"Es una jornada dirigida a todas esas personas que ya tienen presbicia es decir aquellas que les cuesta leer de cerca, que les cuesta leer la letra pequeña, que también les cuesta leer el periódico y el paciente lo que tiene que hacer es acudir a nuestra unidad, una vez que él viene se pasa al área de refracción, se le hace su examen y teniendo su resultado se le entregan los lentes según las medidas", aseguró el Dr. Merlín Rivas, jefe del área de emergencia.

Agregó que el flujo de pacientes se trata de que sea rápido puede andar entre unos 15, 20 cuando mucho 30 minutos y el procedimiento es algo gratuito.

Esta jornada se realiza cada semana, luego de hacer los estudios correspondientes, si los pacientes presentan otro tipo de patologías como cataratas o son pacientes crónicos, estos son remitidos a consultas y posteriormente a cirugía.

Jornada de salud visual que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Oftalmología.

"Esto es un impulso que realiza nuestro gobierno para darle una atención con calidad y calidez al paciente además de darle respuesta y salida a su problema de manera inmediata", agregó el Dr. Rivas.

"Esto garantiza los servicios médicos visuales de manera más rápida y sobretodo gratuita", refirió el Dr. Rivas.

Un gran beneficio

Nicaragüenses aseguran que estas jornadas son un gran beneficio ya que la atención es rápida y el tiempo de espera corto.

"La atención fue buenísima, excelente, bastante rápido y mejor que me atendieron hoy, este es un gran beneficio porque a mí me van hacer una cirugía y me van a entregar el lente porque yo tengo cataratas, es la primera vez que yo vengo, soy de Chinandega y me siento muy contenta por esta atención, aquí y allá en Chinandega los equipos son súper buenos y sobre todo la atención", dijo la beneficiada Rosalinda Herrera.

Jornada de salud visual que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Oftalmología.

Con mucha alegría María Pérez dijo sentirse contenta porque tiene la esperanza de ser operada de sus cataratas.

"He venido muchas veces pero por mi presión no me han podido operar y con estos estudios ahorita espero ya poder porque ya me es necesario y la atención es un 100, todo muy bueno y rápido, yo ando con mi hija y no tuvimos que esperar tanto, yo hasta quiero que otra hija mía que vive en Camoapa venga porque acá la atenderán gratis", concluyó Pérez.

Los nicaragüenses pueden acceder a estos exámenes visitando el Centro Nacional de Oftalmología en las mañanas.