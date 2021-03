Familia en condiciones precarias estrena vivienda solidaria en Managua

Foto: Vivienda solidaria en Managua / TN8

Otras vidas fueron mejoradas en Managua con la entrega de una vivienda solidaria de parte de la comuna capitalina y la embajada de la República de China Taiwán.

En condiciones precarias habitaba doña Miriam Méndez junto a su hijo en el barrio Los Ángeles del Distrito V de Managua, por eso estaba visiblemente emocionada al saber que ya no va a habitar en una vivienda que tenía riesgo inclusive de colapsar.

“Yo me siento muy feliz porque gracias a Don Daniel y a Doña Rosario que me ayudaron, a todo el Gobierno, a la alcaldía, pero me siento muy emocionada. Mi casita era viejita, toda malmatadita, en tiempos de invierno me mojaba y por eso ahora me siento mejor”, expresó la señora.

Esta es otra más de las viviendas solidarias, dignas, seguras y bonitas que son entregadas a familias de la capital para que vivan mejor.

“Muy emocionado al compartir la alegría de la hermana Miriam al recibir su casa digna, porque con una casa digna se transforma la vida de Doña Miriam con su hijo, que ahora pueden tener un lugar seguro, porque antes vivían en una casa precaria”, dijo el embajador de la República de China Taiwán, Jaime Ching Mu Wu, quien asistió a la entrega junto a su esposa, la señora Cindy.

Solidaridad para las familias capitalinas

Esta es la vivienda número 13 que es entregada por las autoridades de la comuna capitalina en ese sector del Distrito V de Managua, donde de igual forma se han ejecutado otros proyectos para incidir en la transformación profunda de las condiciones de vida de las familias.

“Doña Miriam y su familia por años vivieron en vulnerabilidad, prácticamente su vivienda estaba a punto de colapsar, por eso este proyecto ha venido a transformar la vida de esta familia a la que se le ha entregado una vivienda”, refirió la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

La meta de este año es construir 500 viviendas solidarias en toda la capital. Además, este año serán invertidos 41 millones de córdobas en el Distrito V de Managua para ejecutar diversos proyectos.