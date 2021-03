Foto: Familia del barrio San Judas estrena vivienda solidaria /TN8

La Alcaldía de Managua en conjunto con la solidaridad del pueblo y Gobierno de China Taiwán inauguraron una vivienda solidaria en el barrio San Judas.

Mayra Moreno habitaba junto a su familia de 7 miembros en condiciones precarias en una humilde vivienda que sufría los embates de la naturaleza en tiempos de invierno, por ello no es para menos su alegría y agradecimiento.

“Ahorita me siento muy feliz que no desearía llorar, pero es un acto de emoción porque estoy muy agradecida por esta bendición que me regaló Dios primeramente y en segundo lugar el Gobierno. Yo estaba en condiciones muy precarias, para el Gobierno yo sufría porque pasaban unas corrientes muy fuertes y el zinc se me levantaba”, dijo la humilde madre de familia.

Esta es una muestra de cómo la solidaridad del pueblo y Gobierno de la República de China Taiwán contribuyen a mejorar condiciones de vida.

“El Gobierno de Taiwán y el Gobierno de Nicaragua ya hemos construido 372 casas y eso creemos que es un honor también para nosotros y aparte de ese programa, el Gobierno de Taiwán tenemos otros programas como es el mejoramiento de granjas porcinas y el mejoramiento de casas maternas”, expresó Alicia Chu, representante de la Embajada de la República de China Taiwán.

Vivienda solidaria

Esta es la vivienda número 79 que las autoridades de la comuna capitalina inauguran en el barrio San Judas, un populoso sector de Managua que tiene más de 19 mil habitantes.

“En situación de invierno tuvimos la oportunidad de atender esta situación de emergencia y fue identificada la necesidad de reparar, de construir prácticamente nuevo a como se hace en este programa su vivienda, ya que habitaba en condiciones precarias a como ella lo mencionó”, puntualizó Jennifer Porras, secretaria del Consejo municipal de la Alcaldía de Managua.