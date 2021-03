Desarrollan jornada quirúrgica oncológica en el Hospital Manolo Morales

Foto: Atención quirúrgica en el Hospital Manolo Morales / TN8

Este lunes en el Hospital Manolo Morales se desarrolló una jornada quirúrgica con pacientes oncológicos que será por tres días, con el objetivo primordial de reducir la lista de espera.

"Dándole cumplimiento a las orientaciones de nuestro buen Gobierno de seguir restituyendo derechos, dando atención con calidad, con amor y sobre todo reduciendo la lista de espera en estos pacientes que necesitan iniciar su proceso post quirúrgicos", dijo la doctora Ana Gabriela Ruiz.

Te interesa: Habitantes de barrios de Managua son atendidos en clínicas móviles

"El día de hoy me van a operar ya que me hicieron una cirugía antes, tenia un tumor en el colon, me operaron el 3 de septiembre del año pasado y hoy ya me van unir nuevamente y me van a quitar la bolsa. Estas jornadas son muy buenas y me han atendido muy bien, son lindas personas, no me quejo de todo el personal médico", comentó Luisa Xiomara Sánchez, protagonista.

En los tres dias se espera atender aproximadamente de 35 a 40 pacientes que es una manera de reducir la espera y agilizar el proceso de tratamiento de los pacientes, se activaron tres quirófanos que cuenta con los recursos humanos que están capacitados y la tecnología de primera para la realización de la cirugía.

Foto: Atención quirúrgica en el Hospital Manolo Morales / TN8

Al cuidado de la salud

"En este centro asistencial se tratan diferentes tipos de cáncer, el costo de estas cirugías son caras y no solo en nuestro país sino en el mundo; una cirugía de estómago puede andar arriba de los 10 mil dólares y podemos estar claros nosotros que el Gobierno se está esforzando en brindar capacitación y tecnologías para brindar una atencion de calidad a la población", concluyó la directora del Hospital Manolo Morales, que forma parte de la red hospitalaria del Ministerio de Salud.

Además en este centro asistencial también se desarrollan otros tipos de jornadas con el objetivo de que la ciudadanía se atienda a tiempo y reciba la atención adecuada por sus enfermedades.