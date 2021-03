Habitantes de barrios de Managua son atendidos en clínicas móviles

Foto: Atención en clínicas móviles de Managua / TN8

El Ministerio de Salud continúa llevando los servicios de salud a la población a través de la estrategia de clínicas móviles, que diario visitan diversos barrios y comunidades por todo el país.

Este lunes los habitantes del barrio Pedro Joaquín Chamorro del Distrito I de Managua, fueron atendidos en medicina general, pediatría y otras especialidades a través de las clínicas móviles, una estrategia que lleva la salud a los barrios y comunidades.

“Está perfecta, está muy bien, yo vivo aquí no mas al otro lado y le voy a decir a mi familia que vengan para acá porque es muy bueno esto. Ya me recetaron y me dieron medicamento caro para un dolor fuerte que tengo en la espalda y todo está muy bien, está perfecto”, dijo el señor Antonio Méndez.

De igual forma, en las clínicas móviles son atendidas las personas que requieren un ultrasonido para realizarse valoraciones tempranas para iniciar tratamientos oportunos en caso de alguna anormalidad.

Atención integral

Foto: Atención en clínicas móviles de Managua / TN8

“Me ahorré por lo menos de 100 a 150 dólares porque me hicieron un ultrasonido en la parte pélvica, para chequearme la próstata y en una clínica privada eso es lo que me costaría y aquí solo me costó absolutamente las gracias, gracias a este buen Gobierno que está priorizando los servicios de salud para la población”, comentó el poblador Álvaro Castro.

Así mismo, las personas también son atendidas con la especialidad de odontología y Papanicolaou, por lo cual las clínicas móviles han tenido excelentes resultados y es algo demandado por las familias.

“Yo creo que la gente se está sintiendo mejor atendida porque aquí se les atiende y cualquier cosa que necesiten se les envía con un especialista de un hospital, pero sí se está atendiendo bastante y el ultrasonido es muy solicitado por ejemplo, porque detecta muchas cosas”, expresó el pediatra del Centro de Salud Roberto Herrera, doctor Tino López.

Desde el 2016 fueron creadas las clínicas móviles como parte de una estrategia del Gobierno Sandinista para llevar salud gratuita a las familias nicaragüenses.