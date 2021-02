MARENA entrega certificado a zoocriadero de Santa Teresa en Managua

Foto: Este es el segundo zoocriadero en Managua de estas especies/TN8

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), entregó este tarde de lunes la certificación de zoocriadero de especies de iguana verde y garrobo negro al jóven Francisco Nicaragua, habitante de la comarca San Isidro Libertador ubicado en el Distrito III de Managua.

"En diciembre declaramos un zoocriadero en San Francisco Libre y hoy estamos aquí en esta comunidad y hemos visto una gran concurrencia de niños y niñas, esta semilla que está dando nuestro Gobierno a esta familia irradia a esta niñez y jóvenes de buscar y saber que significa en estos tiempos ser un protagonista y gracias solo al Gobierno que se puede otorgar esta certificación", dijo Norman Gutiérrez, delegado territorial de MARENA.

"Me tocó el garrobo negro y la iguana verde tal como lo anuncian las autoridades, es una especie en peligro de extinción. Feliz y contento de este emprendimientos y espero que todo me salga bien y reproducir así mismo, y esta idea surgió a través de las estrategias que impulsa el Gobierno y yo que soy del campo es algo ya parte de mi vivir y me llama la atención en la crianza de animales y desde pequeño he tenido este gusto con estas especies", comentó Francisco Nicaragua, protagonista.

Crecimiento

Francisco Nicaragua desde muy pequeño inició criando especies como boas, hoy que recibe esta licencia espera a crecer como emprendedor, además el zoocriadero Santa Teresa es en honor a su abuelita.

El MARENA luego de entregar la licencia le dan el oportuno seguimiento al zoocriadero para conocer su avance y además brindarles conocimientos del manejo de fauna silvestre.

Este es el segundo zoocriadero en Managua de estas especies de iguana verde y garrobo para la crianza en cautiverio, para la conservación y preservación de las mismas.