En homenaje al General Sandino, depositan ofrenda floral en Managua

Juventud Sandinista que le dice "Presente, Presente, Presente" al patriota, revolucionario y héroe de la paz General Sandino. Foto: TN8

Con una flor, símbolo de paz y amor la Juventud Sandinista rindió homenaje en su 87 aniversario al paso a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino héroe nacional, que luchó por una Nicaragua libre del imperialismo.

"A uno de los hijos más grandes que ha tenido Nicaragua, el General de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino. Hoy en su 87 aniversario a su gran paso a la inmortalidad nosotros como juventud le decimos presente, esta juventud que lucha, que siempre está adelante, que estudia y trabaja para que esta Nicaragua será la que es ahora, afirmó una joven sandinista.

La juventud nicaragüense hoy más que nunca se siente comprometida con los ideales y el gran legado que dejó el General de hombres y mujeres libres.

Comentó por su parte Luis Sandoval; "para nosotros como jóvenes el General Sandino significa la mayor expresión de nacionalidad, amor a su patria y compromiso con este pueblo nicaragüense, como jóvenes no debemos olvidar el legado del General Sandino que nos muestra el camino a seguir venciendo"

Al General Sandino lo caracterizó su infinito amor por Nicaragua, valentía y heroísmo por no dejarse vencer y para la historia dejó emblemáticas frases como "yo no me vendo, ni me rindo: tienen que vencerme".

#Nicaragua | Con una flor, símbolo de paz y amor, la Juventud Sandinista conmemora el 87 aniversario del paso a la inmortalidad del héroe nacional General Augusto C. Sandino en la Loma de Tiscapa#AquiEstaSandino #SandinoLuzYVictorias pic.twitter.com/3uPaNO9vDG — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 21, 2021

Depositan una flor

"Para la juventud este día es de gran relevancia porque marca una pauta en la historia de nuestro país, el legado del General Sandino que está más vigente que nunca y que la juventud recoge esos sentimientos de dignidad de patria y soberanía. Estas flores que depositamos hoy simbolizan la esperanza del pueblo nicaragüense que tiene en el frente sandinista", expresó Kevin Maltes, coordinador de Juventud Sandinista.

La gesta heroica del General Sandino también es recordada en las innumerables canciones revolucionarias que en un solemne acto la mañana de este domingo 21 de febrero fueron coreadas con amor patrio y entusiasmo por la Juventud Sandinista que le dice "Presente, Presente, Presente" al patriota, revolucionario y héroe de la paz General Sandino.