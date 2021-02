"La mujer que escogí para toda la vida": Sorpresa, amor y devoción

Foto: García cuenta con un negocio propio que les da para vivir/TN8

Como su ayuda idónea ve Jefferson Xavier García a su esposa Ana Gabriela Estrada Ríos, ambos asistían a la misma iglesia y fue ahí donde decidieron conocerse, poco tiempo después se casaron, hoy tienen a un hermoso niño, fruto de su amor.

La relación inició hace dos años y para García, la mujer que escogió para toda su vida tiene todas las cualidades que un hombre puede desear, atenta, cariñosa, paciente y especial. "La mujer ideal de mi vida es la persona más importante y especial que he conocido, la más bella y la más hermosa, y primeramente estemos juntos en las buenas y malas", dijo Jefferson, al son de la música del mariachi Garibaldi.

Te puede interesar: Nicaragua llena de actividades para celebrar el Amor y la Amistad

"Ha sido buen esposo y buen padre, él me ayuda en todo lo del bebé, hacer quehaceres si es necesario más si tiene que ver con el niño, no tengo quejas, no me esperaba esto, estoy agradecida con ustedes por este regalo", dijo la enamorada esposa.

Foto: García cuenta con un negocio propio que les da para vivir/TN8

Regalos

García cuenta con un negocio propio que les da para vivir mientras su esposa es ama de casa, ambos habitan en el reparto Schick y salieron favorecidos en la promoción de Crónica TN8 "declarate" en este mes del amor y la amistad.

El mariachi Garibaldi cantó y tocó y el joven matrimonio recibió regalos, como un certificado de comida para dos en Taquerías Don Pipo, un ramo de rosas de Floristería Sacuanjoche y Chocolates Ozel.

Sin duda las posibilidades de que la familia continúe multiplicándose están abiertas. Los dos sirven a Dios y continúan visitando la iglesia y alimentándose de la palabra de Dios.



Confían que sus años en la tierra serán multiplicados y que siempre contarán con el favor y la misericordia del que para ellos todo lo puede.