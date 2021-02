Estudiantes de Managua se capacitan en el uso responsable del internet

Foto: Taller de internet segura en colegio de Managua / TN8

Este 11 de febrero se celebra el Día Internacional por una Internet Segura, bajo el lema " juntos y juntas por una internet segura" .

Estudiantes del colegio público Enrique Flores Guevara recibieron este jueves un taller sobre el uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología.

La estudiante de quinto año, Bianca Moya, destacó que el mensaje que les hace llegar a los jóvenes es el uso adecuado de las redes sociales. "Debemos manejar con seguridad, claro que sí podemos tenerlas pero tenemos que saber con quién entablamos una conversación, a veces nos pueden enviar una invitación de amistad y sale una fotografía de algún actor entonces esa persona tal vez no es real", recomendó.

Los temas expuestos durante este faller fueron el ciber bullying y el ciber acoso, que son los desafíos que mas enfrenta la juventud hoy en día.

"Es muy importante de cómo manejar el internet, ya que así como puede ser seguro puede ser muy peligroso como la prostitución infantil, secuestros, las estafas entre otras situaciones. Y se conmemora este día para que tenga una mejor capacidad para que todos los chicos y chicas sepan manejar ya que no solo beneficios tiene", comentó Andrea Villegas, estudiante de cuarto año.

Mucho ojo a las redes sociales

"En lo personal si alguien me insiste en enviarme solicitud de amistad y no la conozco yo de inmediato bloqueo a esa persona, y otra cosa que les estamos explicando a los jóvenes es que no es bueno enviar fotografías ya que muchas envian sus pack desnudas y eso perjudica no solo hoy, sino más adelante", manifestó Gabriela Paola, estudiante de quinto año.

Cabe destacar que los padres de familia que les permiten a sus hijos el uso de teléfonos móviles la recomendación más viable es que deben estar pendientes del manejo que le dan en las diferentes redes sociales.