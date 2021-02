Realizan carrera popular "esperanzas victoriosas con amor y amistad"

En esta actividad participaron un aproximado de 500 aficionados del deporte de los diferentes distritos de Managua Foto: TN8

En conmemoración de los 169 años de Managua y celebración del día del amor y la amistad, la alcaldía organizó la mañana de esta sábado la carrera popular "Esperanza Victoriosas con Amor y Amistad".

"El día de hoy tenemos esta carrera popular en conmemoración y celebración al 169 años de la capital y sobre todo la celebración del mes del día del amor y la amistad con todos los jóvenes y distritos de Managua, compañeros de la Walter Mendoza y compañeros hasta de Ciudad Sandino y esto realmente es una alegría para hacer deporte como es el atletismo", expresó Noel González, director de deporte de la comuna capitalina.

En esta actividad participaron un aproximado de 500 aficionados del deporte de los diferentes distritos de Managua, los que recorrieron un trayecto aproximado de 1 kilómetro en las categorías juveniles y libre.

"Tenemos más o menos que recorrer como un kilómetro y esperamos que sea del gusto de todos los muchachos que van a participar; en esta carrera tenemos más de 500 jóvenes de esos 396 van a participar en la categoría juvenil y un poco más de 200 que van a participar en la categoría libre", dijo Noel González, director de deportes de la alcaldía de Managua.

Full de actividades

De igual manera el director de deporte de la alcaldía de Managua, detalló las actividades a realizar en celebración al amor y la amistad este 13 y 14 de febrero donde participarán un aproximado de 150 atletas de todo el país.

"En este mes tenemos una serie de actividades que estaremos realizando como alcaldía, tenemos 13 y 14 en el Polideportivo en lo que es potencia y levantamiento de pesas", agregó el director de deportes de la alcaldía de Managua.

"Esta carrera me parece genial porque me gustaría llegar hasta el final y quiero lograr lo que siempre he querido, lo que es correr porque es mi meta y ganarle al mas que pueda", compartió Cristina Moraga, competidora.

La comuna capitalina organiza esta series de actividades con el objetivo de motivar a la juventud a alejarse de situaciones de riesgo e integrarse a las diferentes disciplinas deportivas que se desarrollan en el país.

"A mí me invitó la academia de básquetbol ALMA y me dijeron si quería participar en esta corrida y me dije a mi mismo, no me hace daño correr, entonces le dije a los profesores que si iba a llegar y hoy estoy aquí", finalizó Isaac López, competidor.