Jornada de tomografías ópticas totalmente gratuitas en Managua

Foto: Atención visual gratuita en Managua / TN8

12 pacientes de los diferentes puntos de Nicaragua se realizaron este viernes tomografías ópticas en una jornada de atenciones que se realizó en el Centro Nacional de Oftalmología.

Estas jornadas garantizan la atención rápida y de calidad a los nicaragüenses.

"Este es un examen que es de gran importancia porque te permite ver las estructuras del fondo del ojo, especialmente las capas de la retina donde la vista humana sola no llega. El examinador o oftalmólogo a través de esto ahora puede ver y observamos estructuras a detalle y podemos dar un diagnóstico más certero, además de trazarnos un plan quirúrgico y todo el tratamiento para tener mejores resultados", aseguró la Dra. Haida Alvarado, de subdirección médica.

En centros de oftalmología privados, este estudio tiene un costo de más de 100 dólares, pero ahí se está realizando totalmente gratis.

Atención de calidad y gratuita

"Para estos exámenes anteriormente los pacientes tenían que ir fuera del país, ahora acá tenemos la dicha de hacer este estudio sin costo alguno, ya estamos por decir al nivel de grandes centros de oftalmología de todo el mundo donde se brinda este servicio. El Gobierno garantiza una mejor salud para las familias", agregó la Dra Alvarado.

Estas jornadas disminuyen la lista de espera del centro médico, acelerando el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

"Estos tratamientos ayudan de gran manera porque nosotros no tenemos el dinero para acceder a este tipo de exámenes y me siento muy agradecida por poder estar aquí y que me lo hagan de manera gratuita, invito a las familias que también vengan a hacérselo por que es un gran beneficio y ayuda para nuestra salud", aseguró la beneficiada Bertha Leytón.

"Claro y es que es sólo nuestro Gobierno es que nos ha ayudado a mejorar las condiciones de salud, aquí vengo y me atienden rápido y me atienden bien con algo que es muy bueno y que yo ya necesitaba desde hace rato y hoy tuve la oportunidad de ir a hacérmelo y aquí estamos", finalizó el paciente Andrés Ruíz.

La tomografía de coherencia óptica es un estudio no invasivo que utiliza ondas de luz para obtener imágenes en corte transversal de la retina y detectar algún tipo de anormalidad.