Comuna capitalina llena de felicidad a familia del barrio Alexis Argüello

Foto: Nueva vivienda digna en Managua / TN8

Con entusiasmo y alegría autoridades de la comuna capitalina en conjunto con el gobierno de Taiwán, celebraron la tarde de este martes la entrega de una vivienda digna en el barrio Alexis Argüello N°2, del Distrito III de Managua.

"Yo me siento muy feliz porque yo antes vivía en una casa que casi se caían los pilares, que se me pasaba el agua y yo vivía pensando en que mis niñas se iban a mojar, en que en algún momento en la casa se iba a caer y durante el huracán fue ahí donde llegó el tope y por las fuertes lluvias e inundaciones la casa se me derrumbó totalmente", expresó Hayquenin López, beneficiada.

Te interesa: Escuelas de oficio en Nicaragua dan respuesta a jóvenes y adultos

"Hoy gracias a mi Dios estoy muy feliz porque voy a pasar un invierno muy tranquilo y mis hijos y mi niña van a pasar un invierno ya no mojándonos, ni brisando, ni estando preocupada de que la casa va a colapsar o que nos va a caer encima", agregó la beneficiada.

Llena de entusiasmo y agradecimiento la beneficiada Hayquenin López recibió de manos de la secretaría municipal de la Alcaldía de Managua las llaves del hogar, que ahora les garantizará mayor seguridad y bienestar a su familia.

Una nueva vida

Foto: Nueva vivienda digna en Managua / TN8

"Este un programa hermoso, un programa único de restitución de derechos a las familia que realmente viven en condiciones muy críticas, en condiciones sociales críticas que si se pudiera observar la fotografía de antes y después, definitivamentecon su hijo va a poder vivir de manera segura, de manera tranquila", compartió Jennifer Porras, de la secretarií municipal de la Alcaldía de Managua.

El Gobierno de Nicaragua continúa fortaleciendo su compromiso con el pueblo nicaragüense a través de los diferentes proyectos que ejecuta para el bienestar y alegría de las familias.

"Este proyecto nos hace sentir que tenemos mucha satisfacción porque podemos acompañar este gran esfuerzo y de este proyecto de amor para apoyar a las familias que son del sector más vulnerable, y que sufren a diario porque no pueden reconstruir o tener sus casitas en buen estado", finalizó el Emabajdor de Taiwán en Nicaragua.