Jornada de ultrasonidos prostáticos en hospital de Ciudad Sandino

Esta mañana de miércoles se desarrolló una jornada de ultrasonidos prostáticos a través de exámenes en prevención del cáncer, en el Hospital Primario Nilda Patricia Velazco de Zedillo, del municipio Ciudad Sandino, en Managua.

La jornada se desarrollaría a lo largo del día, para que nadie se quedara sin realizarse este importante examen preventivo del cáncer.

Pedro Palacios Narváez de 56 años acudió al hospital primario a realizarse el ultrasonido prostático y aseguró que fue rápido y tranquilo.

"Andaba con las dudas de cómo estaba y gracias a esta jornada que es completamente gratis ya despejé mi mente, un completo alivio. Yo lo solicité semanas atrás este ultrasonido y la verdad que me atendieron muy bie. Es la primera vez que me lo realizo y según el doctor no encontró nada malo. Gracias a nuestro Gobierno que nos brinda estas jornadas que son prioridad para nuestra salud", dijo Narváez.

Otro ciudadano que no dudó en asistir a la jornada fue Don Silvio Sánchez, habitante de la zona cinco de Ciudad Sandino.

"Gracias a estas jornadas nos podemos dar cuenta si estamos enfermos. A mi edad antes hacerse estos exámenes eran costosos y dilatados pero gracias al sistema de salud de nuestro país, esos tiempos ahora son otros y por supuesto a nuestro Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo que se preocupan por este país", comentó Sánchez.

Foto: Ultrasonidos prostáticos en Ciudad Sandino / TN8

Compromiso con la salud

La directora del hospital, Gyda Mendoza, aseguró que estas jornadas se realizan de manera periódica y los ultrasonidos son dirigidos para hombres mayores de 40 años.

"Estamos incluyendo ahorita a todas las personas adultos mayores que vengan a hacerse su chequeo que debe ser de manera regular a través de los ultrasonidos, para prevenir el cáncer de prostata, pero si la prostáta está agrandada es recomendable hacerse el examen en físico y sea atendido por un urólogo y así darle el seguimiento requerido", aseveró Mendoza.

Además en este hospital se realizan otras jornadas como; endoscopía, rehabilitación, cirugías y ortopedias.