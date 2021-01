Más de 40 títulos de propiedad entregan en el Distrito II de Managua

Foto: Entrega de títulos de propiedad en Managua / TN8

El Gobierno de Nicaragua continúa restituyendo los derechos de las familias a través de la entrega de títulos y solvencias de propiedad.

Solo en el Distrito II de Managua este martes la Procuraduria General de la República entregó 48 títulos de propiedad, documento legal que garantiza seguridad jurídica a las familias.

"Primeramente le doy gracias a Dios por este regalo, y también a nuestro presidente, a los padres de la nación que siempre están pendientes de nosotros y que Dios me los bendiga. Este documento me garantiza que nadie me va a venir a sacar de lo que hoy es mío", expresó la ciudadana Lesbia Toruño.

Por su parte doña Adilia Conde, quien también recibió título de propiedad, indicó que estaba feliz porque se siente más segura, "de que aquí donde estoy es mío y yo vine aquí hace como 39 años de vivir en este barrio y esperaba con ansias el documento, y estoy ahora tranquila porque ya por lo menos tengo algo que me asegura que aquí es mío".

Seguridad jurídica

Representantes de la PGR, informaron que 2 mil 500 títulos de propiedad serán entregados en total para este mes, beneficiando al mismo número de familias.

"Hoy estamos en Santa Ana Norte, pero también estaremos visitando Santa Ana Sur, barrio Acahualinca, Monseñor Lezcano, Linda Vista, Juan Emilio Menocal. También tenemos un equipo que está trabajando en Mateare y simultáneamente se está entregando en El Rama, El Ayote, Matagalpa, Boaco y Chontales", afirmó Ervin Gutiérrez, representante de la PGR.

Para esta semana a nivel de Managua, estarán entregando 200 títulos de propiedad y a nivel nacional 650 títulos.

"La orientación de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario es visitar para la comodidad de la familia a su propio hogar, es ahí donde están ellos, que se sientan a gusto, en su comfort en su propio ambiente. Llegamos hasta la puerta entregándole este documento que es tan importante porque les da estabilidad; las personas que tienen su título se sienten seguros, alegres y contentos", agregó el funcionario.