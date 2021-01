MEFCCA entrega más de medio millón de córdobas a emprendedores de Managua

Foto: Entrega de financiamiento a familias del campo en Managua / TN8

El Gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar continúa desarrollando diversos programas para mejorar la calidad de vida de las familias.

Es así que el programa de financiamiento a familias emprendedoras del campo ha dado importantes resultados y por eso continúa llegando a más emprendedores. Muestra de ello es que este lunes, 22 personas asociadas en seis grupos solidarios, recibieron más de medio millón de córdobas.

Te interesa: Arranca curso integral para bomberos de nuevo ingreso en Nicaragua

"19 mujeres y tres varones, que con esto se les está entregando el día de hoy 525 mil córdobas", dijo el delegado del MEFCCA, Leonel Rivera.

"Esto forma parte de la economía popular, la economía de la prosperidad, que va a generar empleo directo e indirecto y con esta entrega estamos llegando a 904 mil córdobas entregados en el departamento de Managua", agregó Rivera.

Economía familiar en crecimiento

Los emprendimientos financiados tienen que ver con la crianza y engorde de cerdos y aves, destace de cerdos, tapicería y gastronomía turística de los distritos I y VI de Managua, así como el municipio San Rafael del Sur.

Foto: Entrega de financiamiento a familias del campo en Managua / TN8

"Estamos muy agradecidos con el Gobierno por darnos la mano para seguir adelante impulsando nuestros trabajos, ya que nosotros somos del Centro Pochomil y los invitamos para vayan a visitar nuestras playas y conozcan nuestra gastronomía", expresó la señora Carmen Navarro, originaria del municipio San Rafael del Sur.

"Es un financiamiento que nos ayuda a mejorar la infraestructura de nuestros negocios, por ejemplo yo me dedico a la crianza y venta de pollos de engorde y le voy a sacar beneficio porque me he estancado en un límite de criar 200 pollos al mes, pero quiero aumentar para llegar a 250 o hasta los 300 para ir maximizando la ganancia", comentó el joven Adonis López, habitante de la capital.

El interés del Gobierno en financiar a los pequeños negocios radica en que ellos generan el 70% del producto interno bruto a traves del impulso en diversos sectores.