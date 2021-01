No dejés pasar el tiempo: Adquirí en Managua el sticker de rodamiento

Foto: Supervisión de compra del sticker de rodamiento / TN8

El pasado 5 de enero las autoridades municipales de Managua presentaron los stickers de rodamiento que estarán disponibles para los dueños de vehículos durante los meses de enero, febrero y marzo, en las delegaciones distritales, los tres centros de atención ciudadana y otros puntos habilitados.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, dio a conocer este miércoles las supervisiones que se han realizado desde el 5 de este corriente mes en los establecimientos de atención ciudadana, con respecto a la compra de los stickers de rodamiento para el presente año.

A la vez, Rueda expresó que con el pago de estos tributos, las autoridades revierten en proyectos para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos de Managua.

Los ciudadanos tienen hasta el 31 de marzo para adquirir el sticker de rodamiento en las cajas de atención en Plaza Cuba, en la Casa de Chema, cerca del monumento al tricampeón Alexis Argüello a orillas de la Carretera a Masaya, en el Estadio Nacional, en las oficinas de SERVIGOB, en la Avenida Bolívar y en las oficinas de los distritos de la Alcaldía de Managua.

Ojo de dónde comprarlos

Reyna Rueda hizo mención de que en ningún lugar no autorizado se están vendiendo los sticker de rodamiento. "Hemos tenido conocimiento que los ofrecen por diferentes lugares, pero nosotros no tenemos promotores para su venta en ningún lugar que no sea en nuestras cajas de autorización", comentó.

Las autoridades de Managua se encuentran preocupados ante esta noticia ya que otras personas están vendiendo de forma ilegal este sticker que es necesario para los ciudadanos dueños de vehículos.

Rueda hizo el llamado a los ciudadanos para que compren solamente en los lugares autorizados y antes mencionados, ya que puede que el sticker no sea legal y por ende no esté registrado en el sistema.