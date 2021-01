Familia de 12 miembros tiene nueva vivienda en el barrio Santa Rosa

Foto: Este proyecto de viviendas solidarias han transformado la vida de miles de familias/TN8

Continúa la entrega de más viviendas solidarias, esta vez la Alcaldía de Managua (ALMA) junto al gobierno de Taiwán entregaron la vivienda número 358 en el barrio Santa Rosa de Managua.

José Manuel Hernández habita en el barrio Santa Rosa desde ya hace 30 años, y el día de hoy recibió su nueva vivienda con mucha alegría.

" Me siento muy emocionado, muy alegre y con agradecimiento a nuestro Dios y a este Buen Gobierno que no se olvida de los pobres, en esta vivienda habitan nueve personas adultas y tres niños menores, antes de esto mi casa estaba muy dañada ya no tenía condiciones para que la siguiéramos habitando, siempre he tenido confianza en este Gobierno y aquí estoy con mi nueva casa", expresó José Manuel Hernández, beneficiado.

Este proyecto de viviendas solidarias han transformado la vida de miles de familias nicaragüenses.

"Tenemos muchos proyectos y estrategias para el bienestar de las familias nicaragüenses, entregar esta vivienda es una prioridad para nosotros, el día de hoy tenemos 358 en total y en el barrio Santa Rosa tenemos ya 56 viviendas, nos alegra en el corazón el seguir mejorando las condiciones de vida de una familia más", comentó Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.

"En este distrito tenemos grandes inversiones, mejoramiento directo de drenaje pluvial y calles para el pueblo, estaremos atendiendo barrios como el Santa Rosa, Hilario Sánchez, Benedicto Valverde, Las Torres, entre otros, siempre escuchando las necesidades de las familias", agregó la alcaldesa.

Condiciones de vida y seguridad

"La Alcaldía de Managua trabaja día y noche por construir estas viviendas, es uno de los planes de este gobierno del Comandante que consiste en garantizar las buenas condiciones de vida y seguridad de las familias, ya puede vivir tranquilamente con su nueva vivienda, para nosotros siempre es un gusto apoyar este proyectos de casas para las familias humildes", declaró Jaime Wu.

"Reiteramos nuestros compromisos con el Gobierno de Nicaragua en seguir ayudando a las familias más humildes", añadió Wu.

Las autoridades de la Alcaldía de Managua (ALMA) junto al gobierno de Taiwán seguirán trabajando de cerca para hacer la entrega de más viviendas a familias en riesgo, garantizando así el derecho a una casa digna.