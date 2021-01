Trabajo y sacrificio demuestran mujeres comerciantes del Iván Montenegro

Foto: Trabajo a mucha honra para mujeres del Mercado Iván Montenegro / TN8

Emprender un negocio no es fácil, pero no imposible, eso es lo que nos cuenta Sahira Bermúdez, propietaria de la tienda Sahiras Store, ubicada en el Mercado Iván Montenegro en Managua, quien tiene siete meses de haber iniciado su propio negocio.

Explicó que antes se dedicaba a trabajar en una tienda y de eso pasó alquilar, ahora es a propietaria de un amplio establecimiento y posee su propio negocio.

"Dilaté trabajando aproximadamente 12 años, luego de los 12 años me puse a intentar de querer poner mi propio negocio, una amiga me dijo que ya tenía conocimiento, entonces yo lo hice realidad mi sueño de tener mi negocio", afirmó esta comerciante de Managua.

Destacó que de alquilar, pasó a poseer su propio local, y lo hizo con mucho sacrificio.

¨Alquilaba un espacio aquí en el Iván Montenegro (mercado), luego en este año que fue el año más duro para nosotros los comerciantes, un año duro porque se dio lo de la pandemia (COVID-19), y alboroto (abril de 2018) que la gente quería destruir, entonces quise tener mi espacio y gracias a Dios a nuestro buen Gobierno", manifestó esta madre soltera.

Productos escolares

Esta comerciante destacó que se encuentra con suficiente mercadería para vender los artículos escolares, desde las calcetas para las niñas hasta las faldas, además de los pantalones y camisas para caballeros.

"Sí trabajo con lo que es temporada, porque a veces no siempre sólo la ropa interior, a veces tenés que buscar otros medios, los uniformes por ejemplo. Yo he vendido uniformes y estoy ahorita organizándome para entrar en lo que es el uniforme; viene nuestra feria escolar, una de las mejores ferias que tenemos aquí en el mercado Iván Montenegro", expresó esta comerciante.

Prendas provocativas para el Amor y la Amistad

Esta comerciante también dijo que una vez terminada la feria escolar, se alista para el día del amor y la amistad que en Nicaragua y el mundo se celebra el 14 de febrero.

"Mi línea es lo que es lencería, tengo piezas muy pequeñitas que se usan para el día del amor y la amistad, son mini piezas, solo se sostiene con una tirita y es mas práctico para hacer el amor", confió esta comerciante de Managua.

Blanca Moncada es otra de las comerciantes que está saliendo adelante con la venta de ropa y productos plásticos para el hogar.

"Yo comencé vendiendo lotería en un mercado y aquí en el Iván Montenegro voy a tener prácticamente 10 años de estar. Aquí vendía de ambulante, así, de arriba a abajo asoleándome, me caía el agua, no hallaba yo cómo defenderme para llevar el bocado de cada día; hoy cuento con mi tramo y me dedico a la venta de artículos plásticos", afirmó esta comerciante.

Estas son dos de las tantas historias del país, de mujeres emprendedoras que hacen camino al andar.

El Gobierno les brinda acompañamiento en su mayoría financiero a estas pequeñas y medianas empresarias.