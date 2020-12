Chapuzones y recreación sana para las familias en Xiloá y Xilonem

Foto: Sana recreación en centros turísticos de Managua / TN8

Decenas de familias de la capital, de los municipios de Managua, tomaron la decisión de recrearse al visitar la popular Laguna de Xiloá y Xilonem. Sus refrescantes aguas atrajeron a los bañistas que aprovecharon este fin de semana largo.

En estos dos lugares hubo una una gran cantidad de niños, jóvenes, adultos y familias enteras que abandonaron la rutina, para tener una diversión plena.

"Vine a distraerme un rato, el ambiente está buenísimo, hay bastante seguridad, tranquilidad, toda la gente anda feliz, disfrutando sanamente. Hay que salir a distraer los niños, refrescarse y pasarla bien", manifestó María Valle.

"La estamos pasando bien, me motivó a venir el niño, porque es una diversión para ellos, el ambiente es bueno, no se aguanta el calor, me ando distrayendo con agua, que vengan a Xiloá proque es agradable aquí", dijo Benjamín Cortez.

Foto: Sana recreación en centros turísticos de Managua / TN8

Ambiente de alegría y paz

"La estoy pasando súper bien, quitarse los problemas del trabajo, pasarla en familia, salir de la rutina de tanto trabajar. Aquí uno se refresca, invito a que vengan a darse su chapuzón en Xiloá", expresó Brian Lobo.

También en Xilonem los nicaragüenses se entretuvieron con las aguas frescas de las piscinas. La población invitó a visitar a las familias a divertirse en un ambiente sano y en paz.

"Le damos gracias a Dios y al Comandante Daniel Ortega, por estos centros recreativos para los nicaragüenses; vamos por más victorias, el ambiente está agradable, no hay licor, es un viaje sano", aseguró Byron Cardoza.

Foto: Sana recreación en centros turísticos de Managua / TN8

"Me parece bien que gracias a Dios estamos en familia gozando, gracias al Gobierno que nos hizo este centro recreativo para las familias, preservando con el buen Gobierno al lado", añadió Ezequiel Rodríguez.

"Lo estamos aprovechando al máximo aquí con la familia. Estamos disfrutando con esta bella agua y todo bien", agregó Cristhel Gómez.

En estos espacios de esparcimiento, el Gobierno ha hecho inversiones para garantizar un mejor ambiente a sus visitantes.