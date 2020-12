Fumigación elimina criaderos de zancudos en barrio La URSS, Managua

Foto: Fumigación en el barrio La URSS, Managua / TN8

Brigadas médicas realizaron este martes una jornada de fumigación en el barrio La URSS para la eliminación de los zancudos, con el fin de evitar la propagación de las enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

Las familias de este barrio estuvieron anuentes a recibir a los trabajadores de la salud, porque aseguran que así se mantienen sanos.

"Siempre el Ministerio de Salud focalizándose en actividades de prevención, en actividades contra el dengue, zika y chikungunya, estas son algunas de las acciones que realizamos como Ministerio de Salud siempre en prevención de las enfermedades. Nosotros le recomendamos a la población que esté anuente a estas actividades ya que estamos controlando o tratamos de erradicar el zancudo; invitamos a la población a que abran sus viviendas, ya que es importante erradicar el zancudo", explicó la doctora Irma Espinoza, del centro de salud.

Entre las orientaciones brindadas están: Eliminar todos los recipientes en los que se pueda acumular agua. Cambiar el agua de los floreros y lavarlos todos los días. Limpiar los canales del techo, tapar bien los barriles y recipientes que se usan para almacenar agua. Eliminar o poner bajo techo las llantas, así como voltear todos los recipientes.

Acciones por la salud familiar

"Me parece bueno para la salud de nosotros y para los niños también, ya que eso ayuda bastante a las enfermedades que están expuestos. En mi casa limpio las pilas, boto todas las cosas que no sirven, busco no tener ninguna acumulación. Ahora en día nosotros hacemos la limpieza, hay que civilizar a las personas que no quieren dejar entrar a los brigadistas", expresó Fátima Ocón.

"Está bueno porque se preocupan por el pueblo, yo dejo que entren a fumigar a la hora que ellos quieren, llamo a que dejen entrar a fumigar porque es un bien para sus hijos, nietos, se mantienen sanos. En mi casa barro y boto todos los calaches que no sirven", mencionó Teodora Ocón.

A las familias se orienta participar en las jornadas de limpieza y dejar entrar a los hogares al personal de salud y brigadistas para aplicar BTI en los recipientes con agua limpia, fumigar y recibir información sobre el dengue.