Familias pasan un rato ameno en Xilonem en este fin de semana largo / FOTO / TN8

Adultos y niños disfrutaban de un tiempo de calidad tomando en cuenta el fin de semana largo por motivo de celebración de las fiestas marianas.

"Pasándola bien en familia, la mejor opción para adultos y niños, es tranquilo no hay escándalo aquí todo bien", dijo Álvaro Serrano, visitante.

En este balneario los visitantes están tomando medidas con el fin de prevenir cualquier hecho lamentable que pueda reportarse.

"Muy bien, alegre. Mi mamá me dice que no me sumerja a la piscina, menos a lo hondo, por que me puede pasar algo", manifestó la niña Yara Lumbi.

"A las madres que andan con los niños que los cuiden que no los dejen solos ", dijo Janteh Sánchez

Las familias llegaron desde en horas tempranas, muchos de ellas prepararon su comida para no tener que incurrir en gastos mientras otros, consumían productos de calidad y a bajo precio que ofrecen en este centro de diversión.

El Ministerio del Trabajo propuso el 07 de diciembre feriado a cuenta de vacaciones para el sector público debido a la celebración de La Purísima Concepción de María.

Así mismo declaró el 8 de diciembre feriado naciónal para trabajadores del sector público y privado