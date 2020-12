Clínicas móviles llevan atención médica al barrio Julio Buitrago

Familias del barrio Julio Buitrago asistieron a la clínica móvil que llevó el Ministerio de Salud / Fotografía: Elizabeth Mendoza-TN8

Familias del barrio Julio Buitrago de Managua asistieron a la clínica móvil que llevó el Ministerio de Salud (MINSA), para atender con calidad y calidez todos los padecimientos de la población.

Con la clínica móvil instalada se garantiza el servicio de medicina general, pediatría, odontología, exámenes de glucosa, VIH, entre otros.

"Me parece bien por que están más cerca de nuestro hogar y así es viable traer a todos los niños, a todos los ancianos que son los que más cuestan sacarlos. Ahorita me están haciendo examen de VIH y glucosa, los médicos me están atendiendo bien y yo me siento bien atendida, hago el llamado que aprovechen y se hagan presente a pasar la consulta, ya que el gobierno nos da esta oportunidad de llevarnos a los médicos a la puerta de nuestra casa, eso es un privilegio", precisó Ivania Silva.

"Pues está bien porque como está ahorita la epidemia ir a los centros es un riesgo, entonces es mejor aquí porque no hay tanto peligro, está bien que sea gratuito, porque tal vez nosotros no tenemos y hay medicamento, eso es una ayuda", dijo Otilia Cuadra.

Atención especializada a nivel nacional

Con el modelo de salud familiar y comunitario se han dado saltos importantes de avances en la medicina / Elizabeth Mendoza-TN8

Esta estrategia gubernamental en el campo de la salud apunta en que es más fácil prevenir las enfermedades que curarlas, por ende, los pacientes tendrán mejores condiciones de vida.

"Le damos gracias al buen gobierno que tenemos, cada día nos acercamos hacia la población, buscándole y trayendo varios exámenes. Uno de esos es el VIH, papanicolau, se hacen valoraciones odontológicas que no todas las personas tienen disponible; nosotros venimos hasta sus hogares y andamos de casa en casa invitando a que se hagan el examen de mamas, para poder identificar a tiempo cualquier enfermedad que se nos vaya a complicar", argumentó el doctor Carlos López del centro de salud Sócrates Flores.

Las clínicas móviles brindan atención especializada en todo el territorio nacional, logrando beneficiar a miles de nicaragüenses de escasos recursos, quienes además de ser examinados, reciben su respectivo tratamiento.

Con el modelo de salud familiar y comunitario se han dado saltos importantes de avances en la medicina, permitiendo la reducción de la mortalidad materna e infantil, entre otros.