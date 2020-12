Feria de salud en Batahola Norte prioriza a las familias

Foto: Atención dedicada en feria de salud en Managua / TN8

Una feria de salud se desarrolló este martes en Batahola Norte, Managua, donde muchas familias acudieron a tratar sus padecimientos mediante una atención de calidad, especializada y con calidez.

En la feria se brindó servicios de pediatría, ginecología, ultrasonidos a fin de que los nicaragüenses tengan acceso a la salud cerca de sus casas.

"Siempre la gente viene sobre todo por este sector, por eso la gente aprovecha a realizarse el ultrasonido. La consulta aquí en Batahola Norte y (barrio) Dinamarca, las ferias se hacen semanales", dijo la doctora Rosa Rocha.

"Me parece que es excelente porque están llevando la salud a la casa de todos los habitantes de este sector, y no solo de este sector sino de todos los barrios. La atención es gratuita gracias a nuestro Gobierno; tenemos especialidades como pediatría, entonces eso permite que ya no se pague taxi para los ancianos, que no tengan que ir hasta el centro de salud, sino que aquí lo tenemos hasta la puerta de la casa", dijo la pobladora Karina Galeano.

"Sabemos lo que cuesta una consulta de especialidad; aquí vienen todos los niños, tenemos la comunidad integrada en todo este espacio, y así la comunidad nos apoya y creamos conciencia sobre la salud y consultas generales. Les permite que la salud se acerque cada día más a la población", agregó esta pobladora.

Población aprovecha la clínica móvil

La población se siente muy agradecida por esta estrategia implementada por el Gobierno, porque no solo facilita la atención médica, sino también su complemento como medicamentos y exámenes.

"Aquí tenemos la salud gratuita con calidad y calidez, y está bien porque yo soy adulta mayor y no puedo ir largo, el Gobierno viene a conciencia. Es grande esto porque ayuda al que está enfermo, con hambre, que no tiene casa, estamos muy feliz con esta atención", precisó Olga Moreno.

El Ministerio de Salud constantemente ejecuta estas ferias, que han dejado buenos resultados en el abordaje médico de los pacientes.