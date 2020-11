"Sopas que te despiertan a la vida": Llega la Feria del Mar a Managua

Foto: En la Feria del Mar se venden pescados fritos, sopa marinera y otras delicias/TN8.

Cada 15 días en la plaza 22 de Agosto en Managua, Nicaragua, se realiza la Feria del Mar, donde se venden muchos productos frescos, incluyendo alimentos preparados para que las familias puedan consumir.

La Feria del Mar es patrocinada por el Instituto Nicaragüense de la Pesca, (INPESCA) y en ella participan muchos emprendedores que acuden a la capital a vender sus productos y así poder ganar un poco de dinero.

En la Feria del Mar se venden pescados fritos, sopa marinera, y hay otros comerciantes que venden verduras para facilitarles las compras a las familias.

En los calderos grandes se puede se exhibe la sopa marinera que según los vendedores, a la hora de consumir sino te duerme, te deja despierto toda la noche.

Fabio Velázquez, es un chef que se dedica a la elaboración de la sopa marinera y afirma que para elaborarla le agrega: Gambute, jaiba, cangrejo, almejas, camarones, pescados, cabeza de langostas y calamar.

"Yo le echo 60 libras de hueso de pescado y la sopa queda muy rica, es sopa de los ocho mares, esta sopa sino te duerme te despierta toda la noche, la vitamina es grande de la sopa de pescado, es bueno que las familias puedan elaborarla en sus casas", sugirió este cocinero.

Velázquez, manifestó que gracias a las oportunidades que les brinda el Gobierno, muchas familias han sido capacitadas y han emprendido sus propios negocios, sobre todo en el área de la preparación de alimentos.

Capacitación

"Hemos agarrado una gran experiencia, y estamos recibiendo capacitaciones que nos da un mejor servicio a la población", afirmó Velázquez.

Las personas que consumen la sopa marinera, no dudan en referir que es uno de los principales alimentos que contiene mucha vitamina.

"Lleva vitamina de fósforo que es pura para el cerebro, uno no puede dormir en las noches, yo me tomé un sopa y no me dejó dormir, la sopa marinera despierta a la vida, las familias que toman sopa marinera tienen larga vida", afirmó don Domingo Ruiz, habitante de Managua.

En la feria navideña las familias pueden encontrar otros productos de consumo humano y para el hogar, con precios bajos.