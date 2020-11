Capacitan a comerciantes en uso, manipulación y transporte de pólvora

Foto: Capacitación en uso y manipulación de pólvora / TN8

La prevención es la mejor manera de evitar una tragedia. Por eso la mañana de este martes, Bomberos Unificados junto a la Policía Nacional, capacitaron a vendedores de pólvora tradicional y pólvora china, en el uso, manejo y transporte de pólvora de manera segura.

“En la víspera de diciembre que se celebra la Purísima, la Navidad y fiestas de fin de año, el objetivo es capacitar a estos comerciantes para que tanto la comercialización y el uso de la pólvora se haga de manera segura en las familias nicaragüenses, salvaguardando primeramente sus vidas como también sus bienes“, dijo el comandante de regimiento Daniel Vado, director de la Academia Nacional de Bomberos.

Te interesa: Acciones concretas para recuperación de zonas afectadas por Eta en Nicaragua

La capacitación en la Academia Nacional de Bomberos es impartida de manera teórica y práctica principalmente en el uso correcto de los extintores.

“Estas capacitaciones son importantes pues significan seguridad, no solo para los compradores como para nosotros, así cualquiera se va a sentir seguro al llegar a cualquier tramo o venta de pólvora“, dijo Juana Vázquez, comerciante de pólvora china.

Foto: Capacitación en uso y manipulación de pólvora / TN8

Precaución en todo momento

“Tengo a dos vendedores en mi tramo, y yo soy el que está a la expectativa que no lleguen fumando, que no lleguen tomados, que no se le venda a niños sin el cuido de sus padres. Ya son 10 años de vender pólvora y esto nos ayuda cada año para mejorar y estar seguros“, dijo don Enrique García, comerciante de pólvora de la comarca Esquipulas.

Entre las medidas de prevención está colocar un barril con agua y otro con arena, tener siempre un extintor, un adecuado sistema eléctrico, entre otros.

A la fecha se han capacitado en Managua un total de 600 comerciantes de pólvora y a nivel nacional un total de 1 mil 200, cifras que continuarán aumentando a medida que se sigan capacitando a más vendedores.