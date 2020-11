Entrega de títulos a familias en Villa Concha, Ciudad Sandino, da progreso

A través de la Procuraduría General de la República, el Gobierno de Nicaragua continúa entregando títulos / Fotografía: Elizabeth Mendoza-TN8

A través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno de Nicaragua continúa entregando títulos de propiedad a familias que vivían inseguras y que ahora legítimamente son dueños de su propiedad.

Las familias que recibieron esta seguridad jurídica tuvieron que esperar más de 10 años. Sin embargo, con esta entrega cumplen una de sus metas en la vida de contar con el documento legal de su terreno.

"Agradezco la Procuraduría General de la República y al gobierno porque ya tengo este título, ya estamos seguros de nuestro terreno de nuestra casita. Gracias a Dios le doy y a este gobierno porque nos ha ayudado a nosotros. Éramos tan pobrecitos que estábamos abandonados en aquellos edificios pero el Presidente se puso la mano en el corazón y nos dio este terreno", precisó Ledys Silva, protagonista.

"Yo le doy gracias a Dios, al comandante Daniel Ortega, me siento bendecida por Dios. Me vinieron a dejar este título hasta la puerta de mi casa, sin ningún costo. Tenía siete u ocho años esperando este documento, ya cuento con un respaldo de mi terreno, de mi casa. Ya me siento más segura con lo que tengo", expresó Sandra Guzmán.

"La Procuraduría General de la República, junto al gobierno estamos hoy iniciando esta jornada donde se van a entregar 200 títulos a nivel de Managua, y a nivel nacional 700 títulos esta semana, llevando esta restitución de derechos a todas las familias, estamos preocupados para llevar este beneficio a la población y así puedan tener una legalidad sobre el bien que están ocupando, facilitando todos los servicios de forma gratuita", destacó Marlon Cuaresma, de la Procuraduría General de la República.

Más de 2 mil títulos entregados

2,600 títulos de propiedad serán entregados este mes / Elizabeth Mendoza-TN8

2,600 títulos de propiedad se entrega en este mes, y en esta jornada 11 con la cual se lleva tranquilidad y paz a los nicaragüenses que pueden concretar sus proyectos a futuro como mejorar la construcción de la vivienda, entre otros.

En Villa La Concha de Ciudad Sandino se concretó este programa gubernamental que favorece a la estabilidad emocional y material de las familias.

En el marco del 44 aniversario del paso a la inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador se desarrolló esta actividad de bienestar para el pueblo.