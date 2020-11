Hospital Bertha Calderón realiza jornada de mamografía

Realizan jornada de mamografía en el hospital Bertha Calderón Foto: TN8

En el Hospital de la Mujer, Bertha Calderón, se realizó una jornada de mamografías para detectar a tiempo y así poder combatir el cáncer.

Muy nerviosa se encontraba esta joven, porque por primera vez en su vida se estaba realizando una mamografía para valorar su estado de salud ya que cumplió 40 años.

“Es la primera vez que me la vengo hacer y el 19 de octubre hubo una feria, entonces nos invitaron y yo vine. Ese día me hice un ultrasonido vaginal y me salió un mioma”, dijo la señora Arcelia Ríos.

Como ella, otras 40 mujeres de diferentes lugares fueron protagonistas de esta jornada gratuita que reduce el tiempo de espera ante una enfermedad que puede ser mortal. El mismo es realizado de forma gratuita con equipo de última generación.

“Esto es muy importante, primeramente le damos gracias a Dios porque Él es el que ha tocado los corazones de los presidentes para que ellos proveen todo esto”, comentó doña Ana María Perez.

“Estas son las ayudas que manda el Gobierno para todas las mujeres que estamos propensas a cualquier enfermedad, entonces le agradecemos mucho a la Compañera Rosario y al Presidente Daniel por preocuparse por las mujeres”, expresó doña Maria de los Ángeles Salazar.

Diferentes actividades

La idea de estas jornadas preventivas que se realizan sábado a sábado, surgió de un zumbatón que se realizó el pasado 19 de octubre, día internacional de lucha contra el cáncer de mamas.

“Teníamos mucha demanda, no nos dimos abasto ese día, y seguimos trabajando así sábado a sábado donde atendemos a 40 pacientes. Se les da charla, orientación, prevención y está todo el personal: médico, enfermera y la que hace la mamografía”, dijo la Licenciada Marbely Perez Estrada, responsable de trabajo social del centro de referencia nacional.

Esta es una prueba rápida y sencilla, que permite que las mujeres detecten a tiempo el cáncer, cuyo tratamiento también es realizado de forma gratuita por el sistema de salud público.