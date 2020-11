Actividades culturales en colegio de Managua para honrar a Carlos Fonseca

Foto: Acto cultural en honor a Carlos Fonseca / TN8

El Instituto Nacional Enrique Flores Guevara realizó este viernes en Managua un acto conmemorativo del 44 aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Revolución y Fundador del Frente Sandinista, Comandante Carlos Fonseca Amador.

Estas actividades son parte de la lucha para recordar el legado histórico y ejemplo de nuestros héroes y mártires de la Revolución Sandinista, tomando como ejemplo de vida las acciones del Comandante Carlos Fonseca.

"Hemos estado en todas nuestras materias inculcando y haciendo que la historia no se olvide y nosotros como personas mayores, como profesores de nuestro país, tenemos el deber de enseñarle la historia, la historia de la Revolución y de los cambios sociales para el bienestar de nuestro pueblo. Nuestros estudiantes no pueden estar olvidados de la historia de nuestro país y de cuánta sangre se derramó por el bienestar de nuestro país, no podemos dejarlo olvidado", expresó Francisco Jarquín, profesor del Instituto Enrique Flores.

Padre de la Revolución

Foto: Acto cultural en honor a Carlos Fonseca / TN8

Bailes folclóricos, actos culturales, cantos y un ambiente de alegría fueron partes de las diferentes actividades realizadas por los estudiantes del Instituto Enrique Flores, al que asistieron alumnos y maestros que promueven estas actividades como parte del homenaje al Padre de la Revolución.

"Estamos recibiendo parques, estamos recibiendo amor, estamos recibiendo toda la idea social, más institutos, más carreteras, calles, nuevas ciudades, comida para los pobres, más hospitales y atención gratuita en nuestro país y nosotros queremos agradecer a la memoria de nuestro Comandante Carlos Fonseca Amador. Inculcamos en nuestros estudiantes el amor a la patria", continuó expresando Francisco Jarquín, profesor del Instituto Enrique Flores.

Foto: Acto cultural en honor a Carlos Fonseca / TN8

Cabe destacar que se desarrollaron homenajes y actos culturales en honor al Comandante Carlos Fonseca en diferentes instituciones y colegios de la capital, todo con el fin de mantener con vida su lucha, su historia y legado para las futuras generaciones.