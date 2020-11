Homenaje a la memoria de Walter Ferreti

Foto: Homenaje a Walter Ferreti / TN8

Este sábado 1 de noviembre se llevó a cabo en el cementerio general, un homenaje al comandante guerrillero y de brigadas Walter Ferreti, acompañado de familiares y autoridades del estado de Nicaragua.

A los 32 años del paso a la inmortalidad del guerrillero, se realiza la conmemoración de un ser humano que por sus cualidades, marcó la vida de todos los que lo conocieron no solo de los que compartían sus mismos ideales políticos, si no también de conocidos y vecinos que le guardan admiración y respeto.

Foto: Homenaje a Walter Ferreti / TN8



Cuerpo policial, Jefatura Nacional de la policía, diferentes Brigadas, Movimientos como el Walter Ferreti, familiares y amigos realizaron entregas florales como gesto de amor y recuerdo a toda la labor que realizo el comandante guerrillero Walter Ferretti Fonseca.

Walter Nicaragua, integrante del bloque de la unidad móvil Oscar Pérez expresó, "La unidad móvil Oscar Pérez Casares se hace presente a este homenaje de 32 años de la partida del comandante Walter Ferreti siempre fieles a los principios revolucionarios"

"Recuerdo que esta unidad móvil fue fundada y orientada por el comandante Daniel y dirigida por nuestro finado Chombo y todos los excombatientes de esta unidad móvil permanecemos presente defendiendo los principios revolucionarios que nos heredó nuestro comandante Walter Ferreti Fonseca” continuó.

La magistrada Juana Méndez, abordó las vivencias que llevo a la par del comandante no solo como esposa si no también comprometida en la lucha de la Revolución que marcó la vida de los habitantes de Nicaragua . “Hoy en este día de homenaje a los 32 años que partió de este mundo nuestro comandante guerrillero, quiero expresar a todos y todas las personas que componen esta conmemoración que no solo fui su esposa, madre de sus hijos sino una compañera que combatió al lado de él, ya que compartimos espacios de lucha, momentos donde teníamos que encontrarnos y tener que ayudarle en ciertas situaciones es por eso que relató tantas historias que el también nos compartía sobre las diferentes situaciones que vivió junto a sus diferentes compañeros y amigos en la lucha de la revolución “ así lo compartió la viuda Juana Méndez Magistrada de la Corte Suprema dé Justicia.

Muchos logros

Foto: Homenaje a Walter Ferreti / TN8

Luego del triunfo de la Revolución se destacó como miembro del Ejército Popular Sandinista, posterior fue designado como Jefe de la Policía Sandinista, luego pasó a ser fundador de la Tropas Especiales Pablo Úbeda y al momento de su muerte se desempeñaba como delegado regional del Ministerio del Interior.

“Siempre lo recordaré con aquel primer uniforme después del verde olivo orgullosamente con sus emblemáticos adoquines de comandante guerrillero y observando aquella marca que tiene en su corazón que define el compromiso que tenemos nosotros con nuestra patria" menciona el Comisionado Mayor Francisco Borge, subdirector de la policía Nacional .

"Recuerdo también lo que decía siempre nuestro comandante de la revolución Tomás Borge, qué lo recordaba y decía cómo teníamos que sentirnos, en ese orgullo, en ese compromiso y reforzando todo esto en estos tiempo con las vivencias y aprendizaje de todo lo vivido en esos testimonio de nuestros hermanos de la columna Oscar Pérez casar, estos jóvenes lleno de energía en cuerpo de mucha experiencia pero con mucha convicción y mística y compromiso que se expresa en la juventud energía” continuó Francisco Borge, subdirector de la policía Nacional .