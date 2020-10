Servicio eléctrico para familias en Callejón Los Espinoza, Managua

Foto: Luz eléctrica cambia la vida en Callejón Los Espinoza / TN8

246 habitantes de 47 casas en la comunidad Callejón Los Espinoza en el Distrito III de Managua están celebrando contar con un servicio eléctrico de calidad.

Para atender a estas familias, se instalaron 0.60 kilómetros de red de distribución, con lo cual se habrían generado ocho empleos temporales.

La inversión total en este nuevo proyecto eléctrico superó los 851 mil córdobas y es proveniente con los fondos del programa nacional de electrificación sostenible y energías renovables, de ENATREL.

“Estas comunidades requieren de muchos proyectos, como electrificación, aquí realmente la luz era muy baja, no tenían, las familias se siente agradecidas. No había acceso para los electrodomésticos. Sabemos que hay muchos derechos, la comunidad expresa agradecimiento porque cuando se presentó el proyecto, no se dilató mucho tiempo, eso viene a dar una mejor calidad de vida a las familias, podrán ver las noticias, podrán tener sus cosas refrigeradas, es un proyecto con calidad”, expresó Anielka Arróliga, coordinadora territorial.

Mejora en la calidad de vida

“Nos sentimos alegres y damos las gracias, por tomarnos en cuenta. Aquí no estábamos legal, tenemos un taller de costura, no podíamos trabajar, cuando teníamos trabajo solo lo hacíamos en el día y horas, si encendían las luces ya las maquinas no encendían. Nosotros podemos trabajar día y noche ahora”, indicó Margina Rivas, habitante del sector.

“Gracias a Dios, primeramente, es un proyecto que nos ha beneficiado grandemente, Dios quiera que seamos beneficiado con más proyectos, ya se está gestionando el proyecto de la calle y estamos que nos van a apoyar con eso. Estamos dando gracias a Dios, sobre todo por la luz, antes teníamos una luz baja y ahora tenemos una luz de calidad”, manifestó Raquel Reyes.