Instituto Rigoberto López Pérez continúa con la matrícula escolar 2021

Foto: Matrícula en colegio Rigoberto López Pérez / TN8

En el Instituto Rigoberto López Pérez se continuó este lunes con la matrícula escolar para el año lectivo 2021.

La meta es alcanzar la cobertura de 3 mil 200 estudiantes matriculados bajo las modalidades inicial, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos.

Te interesa: Arranca matrícula para el año lectivo 2020 en Chontales

"En primer lugar nosotros estamos manteniendo la matrícula desde temprano, desde las 7 de la mañana hasta que el padre familia tenga permiso de los trabajos para que venga matricular a sus hijos. Nosotros estamos atendiendo las orientaciones del Ministerio de Educación. Estaba atendiendo el derecho del alumno a matricularse con su papá. Nosotros hemos tenido éxito sobre todo en la mañana, donde hay más afluencia de padres de familia", manifestó Roger Salgado, director del instituto.

Los colegios están facilitando este trámite y en aras de que avance más rápido, se matricula con el expediente del estudiante.

Padres contentos con proceso de matrícula

Me parece muy bien y me favorece, ya tengo las matrículas adelantadas de mis hijos y que están matriculados por el año lectivo 2021. Ya no voy a tener ese problema de estar pendiente (...) Yo tengo cuatro hijos en este colegio, tengo en primaria y secundaria. Aquí la enseñanza es muy buena, mis hijos no conocen otro colegio más que el Rigoberto López Pérez. Desde el primer nivel están y seguirán aquí hasta que Dios lo permita", expresó Sandra Salazar, madre de familia.

Foto: Matrícula en colegio Rigoberto López Pérez / TN8

"Es muy bueno porque a pesar de las normativas de aquí en el instituto de que venís en la mañana a matricular o venís en la tarde a matricular, pues nos apoyan porque nosotros como padres de familia venimos más tarde por cuestiones de trabajo. Pues son conscientes y nos pasaron a nuestros hijos por la mañana y esos ya son muy buenos para que ellos salgan adelante y facilitarnos a nosotros como padre venirlos a traer porque muchas veces no podemos por cuestión de trabajo. Todo está bien", dijo Héctor Escobar, padre de familia.

"Para que el alumno no esté sacando en cada momento y en cada matrícula la partida de nacimiento, la fotocopia de la cédula sino que del expediente anterior se está activando. Los padres de familia han tenido una buena aceptación y hemos vist el crecimiento este año. Se espera tener 3 mil 200 alumnos en todas las modalidades de educación inicial, primaria, primaria regular, secundaria, más la educación básica de adultos. Aquí se está desarrollando el programa emblemático que desarrolló la revolución", agregó el director.

En este instituto de referencia nacional, ha sido un gran éxito el proceso de matrícula, pues ha tenido gran aceptación para los padres de familia.

Foto: Matrícula en colegio Rigoberto López Pérez / TN8