Joven de Managua destaca logros en programa Patio Saludable

El programa Patio Saludable es impulsado por el Gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), que ha sido una gran ayuda para numerosas familias del país.

Aquí presentamos a Karina del Socorro Rodríguez, una joven emprendedora de 18 años, quien ha logrado sembrar plantas frutales y granos básicos en el patio de su vivienda, gracias a las capacitaciones y acompañamiento que brinda el MEFCCA.

"Me han apoyado de diferentes formas, ya que así yo he aprendido más sobre las plantas, tengo ya cuatro años, ellos me han enseñado qué debo hacer cuando la planta se enferma", dijo Karina, emprendedora.

La joven recordó que sus padres iniciaron sembrando maíz y frijoles pero no tenían esta oportunidad que brindan las autoridades del Ministerio de Economía Familiar.

"Hemos ido poco a poco innovando, sembramos frutas de temporada y hemos ido paso a paso. La cosecha la vamos vendiendo, la ofrecemos al barrio y hasta la llevamos a quienes la revenden; nos ha ayudado mucho para nuestra economía. Es un trabajo conjunto de toda la familia y eso nos alegra mucho", dijo la emprendedora.

Asistencia técnica

La parcela llamada "Bendición de Dios", ha recibido técnicas y manejo adecuado para que ellos no pierdan su cultivo y apoyan a las familias que lo integran con semillas de plantas ornamentales, medicinales y frutales.

Además reciben insumos y asistencia técnica; la iniciativa también fomenta la integración familiar.

"A veces Karina tiene un problema de plagas, se le dice qué hacer para que ella continúe cultivando, además la apoyamos con qué otros cultivos puede sembrar para que su negocio vaya creciendo y así mejoren sus ingresos familiares", manifestó.

En el Distrito VI de Managua el MEFCCA tiene más de 100 protagonistas, a quienes les dan seguimiento y esperan que las cifras aumenten.

Este exitoso Patio Saludable está ubicado en el sector Monte Fresco.