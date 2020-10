Familia afectada por lluvias en barrio Naciones Unidas recibe su vivienda digna

Foto: El funcionario manifestó que en ese barrio se han invertido 30 millones de córdobas/TN8

La Alcaldía de Managua (ALMA), con el apoyo del gobierno de Taiwán, entregaron la casa número 339, cuya beneficiaria es Doña Reyna del Socorro Vázquez Marín, habitante del barrio Naciones Unidas en la capital de Nicaragua.

Esta humilde Señora, fue una de las afectadas por las lluvias, pero de inmediato las autoridades locales le comenzaron a construir su vivienda solidaria.

Te puede interesar: Inauguran moderna infraestructura del Complejo Judicial de Carazo

"Yo me siento feliz y alegre, porque ya me hicieron la casa nueva, ya no me voy a mojar, no voy a estar preocupada porque ya no me voy a mojar arriba y abajo, que el agua se me metía en la casa. Agradecida con Dios y a las autoridades de Taiwán", expresó esta humilde Señora.

El vicealcalde de Managua Enrique Armas, confirmó que se trata de la entrega de la casa número 339 a familia afectada por las lluvias, pero que en el barrio Naciones Unidas se entrega la casa número 15.

"Muy contentos en la casa digna 339 que va a recibir nuestra beneficiada, ya hoy la va a estrenar, muy contenta en este barrio de Naciones Unidas del Distrito V de la capital", refirió el vice edil de Managua.

El funcionario manifestó que en ese barrio se han invertido 30 millones de córdobas en muchos proyectos, que benefician las familias.

Foto: En el barrio Naciones Unidas habitan 5 mil 300 personas/TN8.

Más obras sociales

En tanto el embajador de Taiwán dijo que continuarán apoyando los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua en ayudar a los más necesitados, en tal sentido, mencionó que ejecutan cinco ejes de trabajo en muchas áreas.

"Siempre acompañamos a las autoridades de la Alcaldía de Managua a la entrega de casas solidarias, casas dignas y concretar el sueño de tener una casa segura, ese es el anhelo de toda familia y estamos conscientes de ello, por eso el gobierno de Taiwán siempre acompaña los esfuerzos del Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo", dijo el diplomático de Taiwán.

Foto: En el barrio Naciones Unidas habitan 5 mil 300 personas/TN8.

En el barrio Naciones Unidas habitan 5 mil 300 personas y las autoridades han prometido que continuarán llevando más obras sociales.