Un punto crítico menos; ALMA inaugura proyecto vial en Hialeah

Foto: Con gran alegría las familias inauguraron estas 7 cuadras de calle/TN8.

La Alcaldía de Managua junto a los habitantes de la cuarta etapa del barrio Hialeah del Distrito I de Managua, inauguraron 7 cuadras de calle de concreto hidráulico.

Este proyecto mejora las condiciones de vida de estas familias, pues además de que incluyó el agua potable y alcantarillado sanitario, permite el ingreso permanente de vehículos de todo tipo, así como un adecuado drenaje pluvial.

“Era horrible, aquí no se podía entrar el tráfico, no podía pasar nada porque eran unos fangales. Ahora, gracias a nuestro Buen Gobierno porque tenemos una calle bonita y limpia, porque sólo él y Dios es quien nos pudo hacer este gran milagro”, dijo la habitante del barrio Hialeah, Anita Arce, quien también es directora de un colegio en el sector, y asegura que los niños ya no van a llegar enlodados a clases.

Este proyecto es integral, pues las familias tuvieron que educarse y organizarse para un correcto manejo de los desechos sólidos, y de esta forma evitar que sus viviendas sean anegadas cuando hay fuertes lluvias; por eso ahora muchos en este barrio son brigadistas ambientales.

“Consiste en andar viendo la limpieza, que saquen la basura cuando pase el camión, invitando a los habitantes del barrio que no la tiren en los cauces ni en la micropresa, que esperen que pase el camión”, expresó la Señora Lilian Martínez.

Meta para este año

Con gran alegría las familias inauguraron estas 7 cuadras de calle, cuya inversión fue de 5 millones 900 mil córdobas. El mismo elimina un punto de alta vulnerabilidad en el Distrito I de Managua, cercano a la micropresa Los Duarte.

“Antes las familias tiraban la basura en la micropresa, pero ahora, gracias a la inversión significativa que se ha hecho en calles, ahora ya entra el camión a recolectar basura. Aquí desde el 2014 a la fecha se han invertido 25 millones de córdobas en 26 cuadras y de las 737 que tenemos programadas para este año, 70.63 son de concreto hidráulico”, destacó la alcaldesa de Managua.

De la meta del programa Calles para el Pueblo para este año, la alcaldía lleva un 81% de cumplimiento.