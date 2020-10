MINED realiza prueba vocacional a estudiantes de Managua

Foto: Prueba vocacional para estudiantes / TN8

El Ministerio de Educación, MINED, aplicó prueba vocacional Nicaragua 10C (ramas de la ciencia) a estudiantes del undécimo grado del Colegio Enrique Flores del Distrito Vl de Managua, para conocer habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes que el estudiante posee.

Importante señalar que el sistema público de educación adjudica prueba vocacional a jóvenes estudiantes que desean conocer las habilidades que desempeñarán a futuro en su vida laboral, de igual forma fortalecer sus actitudes y aptitudes.

"Esta prueba le permitirá a los estudiantes conocer sus habilidades, cuáles son sus fortalezas que tienen en una determinada carrera técnica o profesional que les va a ayudar para que el próximo año elijan bien sus carreras", comentó Gloria Barahona, delegada del MINED, Distrito VI de la capital.

Para poder realizar este test psicológico es muy sencillo, solo deben ingresar en la página web del MINED donde se tendrán que registrar, luego responden la prueba y cuando haya concluido, se les dará el resultado de las habilidades que le compete a cada estudiante.

Preparación para los estudios superiores

"Yo deseo estudiar contabilidad ya que me parece excelente y tomo en cuenta que me agradan las matemáticas y me siento capaz de poder desarrollar muy bien esa carrera", agregó Samantha Martínez.

"En base a lo que yo tengo en mente la medicina es muy importante en nuestro país, y hay que tener médicos de calidad y más en estos momento de pandemia, es importante darle atención a los pacientes que necesiten ayuda", expresó Eduardo Molina, estudiante.

Esta prueba se realizará del 19 al 31 de octubre del corriente año. La página web cuenta con una aplicación móvil, la cual pueden descargar desde Play Store como "Nica10c".

Cada estudiante posee destrezas en diversas áreas, aprovechando este espacio, las pruebas realizadas demostrarán la capacidad de cada alumno en el área con mayor desenvolvimiento.

Esta prueba se desarrollarán en 17 centros educativos del Distrito VI de Managua donde participarán 1 mil 835 estudiantes.