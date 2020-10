Médicos del SILAIS-Managua realizan feria de atención a la mujer

Foto: Atención a la mujer en Hospital Bertha Calderón / TN8

En el Hospital Bertha Calderón se reunió el personal de las unidades de atención médica del Sistema Local de Atención Integral en Salud, SILAIS-Managua, para realizar una mega feria con el principal objetivo de prevenir y detectar tempranamente el cáncer, en conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

La Dra. Carmen Cruz, directora del hospital, compartió que “estamos realizando esta mega feria de atención para la mujer en conjunto con hospitales como Vélez Paiz, centro nacional de oftalmología y el hospital dermatológico de Managua. Se atienden no sólo las mujeres del departamento de Managua así también de fuera de la capital, para la prevención y diagnóstico del cáncer de mama en la mujer”.

Te interesa: Feria de salud en el barrio Grenada garantiza atención integral a las familias

Los médicos y enfermeras de los centros de salud instalaron stands en las áreas abiertas del hospital de referencia nacional para brindar todos los servicios médicos dirigidos a la mujer nicaragüense.

Por la salud de la mujer

“Me encanta porque tenemos la oportunidad de hacernos todos los exámenes el día hoy. Nosotras las mujeres tenemos que estar al día con estas enfermedades, más en la edad de nosotras, tenemos que chequearnos frecuentemente y con estas actividades nos impulsan a vivir una vida más saludable”, así lo comentaba la paciente Inés Vallejo.

Foto: Atención a la mujer en Hospital Bertha Calderón / TN8

Los especialistas del MINSA también realizaron la actividad con el fin de sensibilizar a las mujeres nicaragüenses a que conozcan las medidas de prevención y las pongan en práctica, ya que el cáncer de mama es la principal causa de muerte de la mujer.

“Imagínese que a veces uno no tiene para hacerse esos exámenes y gracias a Dios y a nuestro Gobierno que están organizando esta actividad. Nosotras estamos recibiendo esta ayuda, nos están realizando todos los exámenes gratuitamente ya que somos mujeres que no contamos con una eficiente economía para ir a un a una clínica privada. No importa pasar todo el día acá pero voy a aprovechar para hacerme todos los exámenes el día de hoy”, así lo aseguró Estrella Blandino.