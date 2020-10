Realizan encuentro nacional de Youtubers en el Palacio de la Cultura

Con el encuentro se pretende posicionar y mejorar más los contenidos audiovisuales. Foto: TN8

La Red de Jóvenes Comunicadores organizó un Encuentro Nacional de Youtubers Nicas Lovers, con el propósito de que más jóvenes pueden continuar creando contenido multimedia original, atractivo y de calidad en la plataforma de YouTube.

El propósito es aprender a conocer utilizar de manera eficiente esa plataforma digital, muy usada a nivel nacional.

"Convocamos a todos esos jóvenes que están metidos en YouTube en esta creación de contenido digital desde los canales de youtuber. Tenemos un sinnúmero de invitados, vamos a tener ponencias importantes como usar el CEO, dentro de los canales de YouTube, que es muy importante para poder lograr posicionar dentro de cada una de esta plataforma. En esta ocasión traemos a los que están detrás de lo que hacen la producción. Tenemos a Will Tiffer, quién es quién hace todo el trabajo a Anabella Galeano", dijo Guadalupe Padilla, de la Red de Jóvenes Comunicadores.

Lee también: Ejército da a conocer plan de seguridad de cosecha cafetalera 2020-2021

Entre los temas abordados están que contenido pueden publicar, para no desviarse dentro del canal de YouTube, también cómo hacer para tener una mejor edición más rápida.

#Nicaragua | La Red de Jóvenes Comunicadores organizó el Encuentro Nacional de Youtubers Nicas Lovers, con el propósito de que más jóvenes pueden continuar creando contenido multimedia original, atractivo y de calidad en la plataforma de YouTube. pic.twitter.com/q7qM2lfRNs — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 17, 2020

"Vengo hablarles sobre el CEO, el sistema de posicionamiento en los vídeos. Cuando uno hace el video en YouTube no es sólo lo bonito que se ve, si no está esa ficha tipo biblioteca que uno tiene que llenar de manera específica, para que nuestro video que queremos promocionar salga más rápido en el buscador. Muchos youtuber pagan una cuota mínima YouTube de publicidad de $600, que es lo que cobra YouTube", explicó Will Tiffer, Community Mánager de la YouTuber, Anabella Galeano.

"Esta actividad es muy buena porque YouTube le da una herramienta a todos los nicaragüenses, no importa el estatus, para que ellos puedan tener sus propios ingresos siempre y cuando respetando la regla, siendo contenido original, muy bonito, atractivo, profesional y la Red le está permitiendo a muchos chavalos ese conocimiento gratuito", agregó Tiffer.

"Vengo hablar un poco sobre mi experiencia como youtuber sobre el proceso que requiere subir un video editado en YouTube y sobre lo que se puede llegar a ganar para ser un buen youtuber. Hay que ser constante carismático y hacer un buen producto de calidad", dijo Joaquín Pérez, Canal JJPD REPRODUCCIONES.

Con el encuentro se pretende posicionar y mejorar más los contenidos audiovisuales.