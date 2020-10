Entregan reconocimientos a los mejores estudiantes y docentes de Managua

Foto: Acto en reconocimiento a docentes y estudiantes de Managua / TN8

El Ministerio de Educación entregó reconocimientos de Excelencia Académica a mejores estudiantes y maestros de Managua.

La excelencia académica de primaria, secundaria y escuelas normales junto a los mejores docentes de este departamento recibieron reconocimientos como muestra del cariño y estímulo por su dedicación admirable en su formación.

Los reconocimientos fueron entregados a Linda Silva García y José Mejía Alemán, mejores estudiantes de educación primaria; a Karen Acevedo García y Héctor González Franco de educación de secundaria, así como María Salinas Alemán y Leopoldo López Laguna, mejores estudiantes de la Escuela Normal Alessio Blandón.

"Y fundamentalmente cuánto se diferencia esta educación de la educación de los 16 años neoliberales, recordarán cómo era aquello, cuántas son las marcadas diferencias entre los 16 años del túnel neoliberal y esta educación que el Gobierno sigue construyendo. Simultáneamente a esta actividad se anunció la cantidad de todo lo que es la merienda escolar, no se ha parado, igual que no se paró el sistema educativo, no se cerró la construcción de escuelas, las nuevas ideas no pararon dentro del sistema educativo que genera innovación increíble. Sabido es que el analfabetismo muere en los primeros cuatro grados de primaria e insiste en esos primeros cuatro grados de primaria", mencionó Miguel D' Castilla, Representante Permanente de la UNESCO.

Docentes fueron reconocidos

Los docentes con méritos que recibieron este reconocimiento son Brígida Sandino Ramírez, mejor docente de educación inicial; Zulema García Hernández y Reymundo Granja González, mejores docentes de primaria; Susana Romero Rodríguez y Oliver Flores Rivas, mejores docentes de secundaria y Ruth Silva Dávila, mejor docente de formación inicial docente.

"Agradecido de haber tenido este conocimiento, se lo debo a Dios, a mis padres, quienes me enseñaron buenos valores a seguir y a nuestro Gobierno y prometemos seguir adelante avanzando con las rutas educativas que el Gobierno nos has puesto", dijo Reymundo Granja.

"Primero que nada doy gracias a Dios por este nuevo logro en mi vida. El mensaje que le daría es que hay que luchar por tus metas, que perseveren porque la clave está en la constancia que tenemos los estudiantes para salir adelante. Me siento contenta por este reconocimiento", dijo la estudiante, Karen García.

La premiación continuará en la semana, en reconocimiento a su destacado protagonismo como mejores estudiantes y docentes de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa, Jinotega, sector minero y la Costa Caribe Norte.

En este encuentro estuvo la ministra de educación, Miriam Ráudez; el ministro asesor presidencial para temas educativos, Salvador Vanegas; Miguel D' Castilla, representante de la UNESCO; la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda y el presidente departamental de la Federación de Estudiantes de Secundaria, Róger Membreño.