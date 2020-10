Familias del barrio Pablo VI de Managua reciben atención médica

Foto: Atención de calidad en clínica móvil de Managua / TN8

Mi Hospital En Mi Comunidad es la campaña permanente que tiene Nicaragua con el fin de brindar atención en salud a las personas que por cualquier razón no pueden acudir a un hospital o centro de salud.

Esta jornada llegó este lunes al barrio Pablo VI, del Distrito III de Managua, donde se brindó atención en medicina general, realización de Papanicolaou, extracción y limpieza de muelas, ultrasonidos, pruebas de VIH, pediatría, medicina natural, vacuna para todas las edades, entre otros servicios.

Rosaura Alvarado, pobladora de Managua, agradeció a Dios por la oportunidad de tener la salud en la puerta de su casa.

"Muy bueno lo que hace el Gobierno, yo alabo eso verdad y le pido a Dios que me le dé muchos años más, para que sigamos adelante y avanzando en lo que tenemos que avanzar, que tenga salud (Presidente Daniel Ortega), es buenísimo para cada uno de nosotros", dijo esta pobladora.

Afirmó que la llevó a pasar consulta por los múltiples dolores que le acechan y que es de la idea que las personas enfermas deben de visitar el centro de salud.

"Tengo dolor en mis rodillas, tengo desgaste, los médicos dicen que yo tengo desgaste por eso no me puedo mover más largo me entiende y ahora ando con dolor en mis dientes, me duelen toda dentadura y a ver si me dan algo para el dolor en los dientes", destacó esta ama de casa.

Foto: Atención de calidad en clínica móvil de Managua / TN8

Atención cálida y personalizada

Vivian Obando es otra de las mujeres que llegó en su silla de ruedas a recibir atención médica, mostrando su agradecimiento por la oportunidad de recibir atención médica gratuita.

"Estamos cerca de la casa, yo soy inválida y no miro, soy ciega, se me hace difícil ir al centro, primero porque un carro te cuesta un montón de riales (...) ojalá que nuestro Gobierno y el presidente Daniel Ortega sigan de frente apoyando a nosotros los pobres", dijo.

Martha González Chinchilla, que atiende en el centro de salud Edgar Lang, es la encargada de atender a los pacientes que hacen uso de la medicina natural.

Foto: Atención de calidad en clínica móvil de Managua / TN8

"Yo estoy aquí promocionando la medicina natural a base de planta vida que son a base de té, infusiones o ya sea cataplasma dependiendo la enfermedad que la paciente o el paciente tenga. Priorizamos más a los pacientes con enfermedades crónicas como la presión arterial, la diabetes, los problemas de artritis, los problemas renales o sea ese tipo de enfermedades", dijo la funcionaria de salud.

Ángela Petry es una anciana del barrio San Judas que se trata sus dolores con la medicina natural, y afirma que siempre ha sido efectivo ese tratamiento. "Yo estoy contenta, me siento sana, me daban unos dolores en el cuerpo y cambié la medicina convencional por la natural", expresó.

La salud en Nicaragua es gratuita desde el 2007, la misma población de más de 6 millones de habitantes, se quejaba de los anteriores gobernantes que hasta para una vacuna le cobraban.