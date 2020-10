Familias del Bo. Monseñor Lezcano promueven la convivencia armoniosa

Los promotores cumplen voluntariamente una función socioeducativa con visión transformativa Foto: TN8



En Managua, habitantes del Bo. Monseñor Lezcano participan en encuentros con equipos promotores de valores del Ministerio de La Familia para estimular la convivencia armoniosa y amorosa en el hogar, una manera acertada de prevenir las manifestaciones de violencia y mejorar las relaciones entre cada uno de los miembros.

Durante los 13 encuentros programados, los participantes en las sesiones de las escuelas de valores intercambian vivencias personales o ajenas y puntos de vista sobre los temas que abordan, con el fin de crear la capacidad emocional para dar respuestas a las problemáticas comunes en el núcleo familiar.

"Yo tengo un par de gemelas, una hija especial, hemos aprendido bastante a cómo tratar a nuestros hijos, criarlos. Antes mucho peleábamos, pero ahora con estas escuelas de valores que hemos tenido ahora yo la cuido mejor, él (esposo) también, él me apoya en todo, él me dice que venga que no falle porque aquí nos ayudan bastante y son muy oportunas para mejorar la relación familiar", manifestó María Mercedes Forno.

Lee también: 04 de Octubre: Noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Los promotores cumplen voluntariamente una función socioeducativa con visión transformativa de la a favor de las familias y las comunidades.

#Nicaragua | Familias del Bo. Monseñor Lezcano comparten sus experiencias de cómo han mejorado la convivencia familiar, resultado de su participación en la escuela de valores. pic.twitter.com/z5dpTIuFz2 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 4, 2020

"Donde pueden integrarse las diferentes familias que están en situaciones de riesgo, situaciones vulnerables o que quieren mejorar la dinámica familiar, esto con el enfoque de equidad y derecho; a través de los talleres, a través de las vivencias, de las experiencias que tienen cada uno en su comunidad, con el objetivo de fortalecer", sostuvo María Jamileth Blandón, técnica de MIFAN de la delegación ubicada en el Distrito II de Managua.

Trabajo en conjunto

Las familias también pueden trabajar conjuntamente con los equipos técnicos para transmitir las experiencias a miembros de la comunidad, integrándose a programas preventivos y de atención desarrollados por el ministerio.

"Promover la confianza, el respeto, la organización familiar para poder trabajar en armonía y todos en conjuntos; esto yo lo pongo en práctica en mi casa y también le doy consejo a mis vecinas", aseguró Patricia Álvarez.

"Aquí tenemos protagonistas que están integrados en los diferentes programas del Ministerio de la Familia, en lo que es prevención y atención, tenemos protagonistas que pertenecen al programa Amor de niñez trabajadora, de Consejería Familiar, de Restitución y Garantía de Derechos", explicó la promotora y asesora.