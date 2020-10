Vivienda digna para Doña Fanny en el barrio Camilo Ortega

Foto: Entrega de vivienda digna en el barrio Camilo Ortega / TN8

En el barrio Camilo Ortega se multiplicaron las familias que logran tener una vivienda digna, luego que la Alcaldía de Managua y Taiwán realizarán este jueves otra entrega que lleva bienestar.

Una familia más acaba con la zozobra e inseguridad, luego de vivir 12 años en una casita inestable, mojándose durante la lluvia, ahora habitará en un lugar seguro y sin riesgo.

"Antes era dificultoso porque me mojaba, el techo estaba viejo, mi casita se estaba cayendo por los palitos que estaban débiles, no estable, era insegura con miedo que se nos cayera encima. Ahora voy a vivir súper mejor, y agradezco a Dios y al Presidente Daniel Ortega y a la Vicepresidenta, Rosario Murillo, porque sin estos proyectos no podríamos vivir de esta manera, ya recibiendo mi casita nueva", dijo Fanny Espinal.

Doña Fanny Espinal es la protagonista de la vivienda. Ella es la única que mantiene su hogar integrado por cinco personas, quienes se sienten feliz y agradecidos con el Gobierno por este cambio de vida.

Cooperación de Taiwán

"Muy contento de estar acá de esta entrega de casa digna, acompañado a la alcaldesa Reyna (Rueda), para familia de Fanny María, que su casa hemos visto en la foto se colapsaba. Se construyó una casa digna, segura, con esta casa la familia puede vivir con tranquilidad, armonía, esperanza y se agradece que los trabajadores de la alcaldía, se hace realidad el compromiso del Gobierno de restituir el derecho a las familias humildes y vulnerables, frente a las amenazas, ahora hay una casa segura", manifestó Jaime Chin Mu Wu, embajador de Taiwán.

"Ya es la número 332 que hemos entregado y continuamos entregando en octubre y estamos acompañando a las familias sobre todo a los que han vivido en vulnerabilidad. Es una zona muy difícil, hemos tenido problema de drenaje pluvial, pero en estos años hemos avanzado muchísimo a través de nuestro planes de inversión, con mejoramiento vial, las familias han transformado sus vidas con este proyecto de hermandad, amor y cariño".

22 viviendas se han entregado en este barrio, más obras complementarias en pro del desarrollo social y económico.