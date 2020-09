Clínica móvil lleva atención de calidad a Las Brisas y sectores aledaños

Foto: Atención en clínica móvil de Las Brisas / TN8

Familias del sector de Las Brisas y barrios aledaños ubicados en el Distrito II de Managua, fueron beneficiadas la mañana de este martes con la llegada de la clínica móvil, que garantiza atención de calidad y calidez por parte de todo el personal que la conforma.

El médico pediatra Javier Centeno del centro de salud policlínico Francisco Morazán mencionó las especialidades con las que cuentan estas clínicas; "Contamos con medicina natural, medicina general, atención pediátrica, ultrasonidos abdominales y pélvicos, atención odontológica curativa y preventiva, exámenes de Papanicolaou y también se brinda el medicamento de forma gratuita", añadió.

Además este médico pediátrico hizo énfasis que estas clínicas móviles ayudan de manera significativa a que la ciudadanía se pueda hacer sus exámenes y pasar consultas.

"El objetivo es enfocarse de ir de lleno en las consultas con la gente, con la población, estar en contacto para detectar sus diferentes patologías y darles una respuesta", dijo Centeno, encargado de la clínica móvil.

Estas acciones se realizan al menos dos veces por semana en los diferentes barrios del Distrito II de la capital, como parte de las labores del MINSA.

Atención de calidad y cerca del hogar

"La mayor demanda que nosotros tenemos son con los niños, donde atendemos un aproximado de 50 infantes que vienen por problemas de tos seca o la gripe normal y si alguno ya presenta un síntoma más fuerte es trasladado inmediatamente a un centro hospitalario para su seguridad", manifestó el galeno.

"Estoy aprovechando la llegada de la clínica móvil ya que tenía un dolor abdominal y sé que aquí la atención es más rápida. Me iba a dirigir al centro de salud, pero al enterarme de la feria inmediatamente me vine y ya me hice mi examen, gracias a Dios tenemos este gran beneficio", indicó Luisa Hernández, pobladora.

Estas ferias de la salud tienen como objetivo fundamental llevar a cabo jornadas de atención a mujeres para prevenir el cáncer cervicouterino y de mamas.

Además mantienen las charlas a las familias sobre las medidas preventivas para evitar el dengue y otras enfermedades.