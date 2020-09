Reconocimiento a Campeones Patrios de las diferentes disciplinas deportivas

Reconocimiento a Campeones Patrios de la Copa de Boxeo Alexis Argüello Foto: TN8



La Alcaldía de Managua realizó este fin de semana un convivio para los deportistas de las academias de las diferentes disciplinas deportivas, según las autoridades municipales son deportistas que han logrado importantes medallas en las últimas competencias de carácter nacional.

"Los niños de nuestra academia de Taekwondo, han ganado más de 70 medallas en el reciente campeonato nacional, los estamos agasajando el día de hoy, junto con nuestro equipo tricampeón de boxeo, que ganaron la final de la copa Alexis Argüello, además nuestro equipo de ajedrez ganaron el torneo universitario, son deportistas muy valioso", informó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

"He estado participando en eventos como juegos centroamericanos y he ganado, me parece muy bueno todo esto, porque me están apoyando y a otros personas, yo practico este deporte y la verdad me siento bien contenta", dijo, Alexa Doña Hernández, deportista de Taekwondo.



"Estamos comprometidos con la juventud nicaragüense y sobre todo con las disciplinas deportivas, es un almuerzo con los campeones, hoy hacemos ese reconocimiento, yo creo es importante siempre darle el apoyo a la juventud, a la niñez, a estos niños que están empezando en estas disciplinas deportivas, aportando nuestro granito de arena, estamos contentos de celebrar estas victorias, estamos nosotros pendientes que de que se garantice las condiciones para los deportistas, expreso Noel González, director de deportes ALMA.



El Reconocimiento a Campeones Patrios de la Copa de Boxeo Alexis Argüello y Campeones de Copa Nacional de Taekwondo se realizó en Parque Luis Alfonso Velásquez.