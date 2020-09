Más familias respaldan la iniciativa de ley para cadena perpetua

Foto: Firma de comerciantes y familias a favor de la cadena perpetua / TN8

Con su firma, comerciantes y compradores del Mercado Iván Montenegro, se manifestaron a favor de la iniciativa enviada por el Presidente de la República para condenar a cadena perpetua a todo aquel que cometa actos de odio y violencia en Nicaragua, como los registrados recientemente contra la mujer y la niñez.

A esto, familias del barrio Comandante Aureliano, también ubicado en el Distrito VII de Managua, dieron el sí a la rígida pena que deberán cumplir los individuos que atenten de alguna forma inhumana contra la integridad de otra persona.

"Queremos vivir en paz y le hacemos un llamado a las mujeres y varones que firmen; respaldamos esa ley de pena perpetua, a los hombres homicidas. Basta ya, queremos vivir en paz", expresó Francis Mojica, comerciante del Iván Montenegro.

Pobladores compartieron que la decisión de apoyar esta iniciativa de ley es para que en el país se acabe todo tipo de abuso hacia la población, causada por criminales.

"Ya firmé y estoy de acuerdo en que se establezca esta ley, la ley de cadena perpetua porque estamos hartos de tanta delincuencia; cómo nos están quitando a nuestras personas adultas, la tercera edad, a niñas, niños, mujeres embarazadas que las están violando y las están matando; gente tiene que estar encerrada de por vida porque no queremos que nuestra Nicaragua se siga perdiendo en este tipo de delincuencia y por eso creo que es una iniciativa muy buena", compartió Wilmer Navarro, persona a favor de cadena perpetua.

A favor del castigo a criminales

Las firmas de pobladores del barrio Comandante Aureliano y comerciantes del Iván Montenegro, al igual que del resto de la población serán entregadas a la Corte Suprema Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional para respaldar la solicitud del Gobierno.

"Estamos apoyando porque demasiada violencia en contra de la mujer y nosotras tenemos madres, tenemos hijos, niñas; yo tengo mi niña y a mí no me gustaría que ningún abusivo le hiciera eso, porque al final nosotros los nicaragüenses somos todos unidos, sentimos el dolor de las demás madres, de los demás padres, porque inclusive no todos los hombres son así", dijo Indiana Ordeñana, habitante del barrio Comandante Aureliano.

"Tengo nietas sobrinas y no me gustaría que estos individuos les hagan daño a ninguno de mis familiares o a cualquiera de mis vecinos", expresó Petronila Rivera, habitante del barrio Comandante Aureliano.

Con esto los pobladores expresan su aprobación a esta iniciativa y ejercen su derecho a decidir sobre temas de interés social y nacional.