"Mi Hospital En Mi Comunidad" llega al barrio Monseñor Lezcano

Foto: Atención de calidad en Monseñor Lezcano con llegada del programa Mi Hospital En Mi Comunidad / TN8

Médicos del hospital Lenín Fonseca atendieron este lunes de manera gratuita a las familias del barrio Monseñor Lezcano bajo el programa “Mi Hospital En Mi Comunidad”, ofreciendo servicios de las especialidades de otorrinolaringología, ginecología, consulta general y pediatría.

“El Hospital Lenín Fonseca como parte de las políticas de atención en salud del MINSA ha incorporado un sistema de atención en cuanto a jornadas que vienen a la cercanía de los hogares nicaragüenses y esto está sectorizado por la área de cada hospital y en el caso de nosotros nos corresponde el día de hoy, al Distrito II de la capital, como parte de la atención y estamos realizando una jornada de atención en cuanto a las diferentes especialidades”, indicó el Dr. John Cajina, subdirector docente del Hospital Lenín Fonseca.

Te interesa: Desarrollan jornada laparoscópica en el Hospital Manolo Morales

El doctor aseguró que estas jornadas acercan de manera rápida los servicios de salud a las familias del país.

“Tratando de encontrar cuál es la situación de salud de la población nicaragüense de nuestro alrededor y tratando de darle una solución más simple tenemos un sistema de referencia y contra referencia que si son necesarios de remitir a un paciente lo hacemos de manera inmediata”, aseguró.

Captación de pacientes

Foto: Atención de calidad en Monseñor Lezcano con llegada del programa Mi Hospital En Mi Comunidad / TN8

Además destacó el programa de captación de pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas.

“Ese es otro de los programas que tenemos de manera constante, es la captación de pacientes para cubrir las necesidades quirúrgicas de ellos y tratar de solucionar el problema de salud lo más pronto posible y en este caso hemos captado pacientes con problemas de la vesícula, problemas renales, dilataciones de los uréteres”, aseguró.

“Nosotros aquí estamos dándole consulta a nuestra población con todo el cariño que se merecen y tratando de satisfacer las necesidades que tiene la población en la comunidad”, señaló el Dr Hugo Hawking, jefe de servicios de otorrinolaringología.

Los pobladores aseguran sentirse seguros y complacidos con los servicios que ofrecen los médicos.

Foto: Atención de calidad en Monseñor Lezcano con llegada del programa Mi Hospital En Mi Comunidad / TN8

“Me siento bien y satisfecha porque nos están atendiendo de manera rápida y gratuita a nivel del sector y de barrio y como ellos son expertos, grandes especialistas pues bienvenida sea la atención que nos dan. Yo me vine a atender el oído y yo en realidad se lo agradezco porque el servicio es un servicio de calidad y gratuito”, fueron palabras de la pobladora Bertha Castillo.

Además invitan a las familias a acercarse para ser atendidos y poder conocer de la mano de expertos la condición de sus padecimientos.

“Yo me vine a atender a consulta general, en consulta externa y me van a ver la rodilla porque yo tengo un problema acá, entonces yo invito a las familias a que vengan porque es una atención buena y me siento bien, me siento muy cómoda y sé que los demás se van a sentir así”, concluyó la pobladora Nubia Donarie.

Este programa beneficia a todas y cada una de las familias, garantizando atención rápida, de calidad y cerca de sus hogares.